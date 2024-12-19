https://ria.ru/20241219/yugra-1990259187.html
Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта
Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта - РИА Новости, 20.12.2024
Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта
Многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа смогут бесплатно посещать окружные учреждения культуры и спорта, соответствующие изменения одобрены на... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-19T19:27:00+03:00
2024-12-19T19:27:00+03:00
2024-12-20T09:49:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа смогут бесплатно посещать окружные учреждения культуры и спорта, соответствующие изменения одобрены на заседании правительства региона, которое прошло в четверг под председательством губернатора Руслана Кухарука. "Одобрены изменения в постановления правительства региона, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки семьям с детьми. Проектом предлагается утвердить порядки по бесплатному посещению многодетными семьями учреждений культуры и спорта автономного округа, рекомендовать муниципальным образованиям принять соответствующие правовые акты", – сообщили в департаменте внутренней политики региона. Помимо этого, в округе упростили порядок получения удостоверения о статусе многодетной семьи. Теперь бывшим супругам при определении места жительства детей не нужно нотариально оформлять соответствующее соглашение - родители детей могут сделать это самостоятельно. Отмечается, что перечисленные изменения внесены в соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и октябрьским поручением губернатора департаменту социального развития округа.
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ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Руслан Кухарук
Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта
Многодетные семьи Югры смогут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта
ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа смогут бесплатно посещать окружные учреждения культуры и спорта, соответствующие изменения одобрены на заседании правительства региона, которое прошло в четверг под председательством губернатора Руслана Кухарука.
"Одобрены изменения в постановления правительства региона, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки семьям с детьми. Проектом предлагается утвердить порядки по бесплатному посещению многодетными семьями учреждений культуры и спорта автономного округа, рекомендовать муниципальным образованиям принять соответствующие правовые акты", – сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Помимо этого, в округе упростили порядок получения удостоверения о статусе многодетной семьи. Теперь бывшим супругам при определении места жительства детей не нужно нотариально оформлять соответствующее соглашение - родители детей могут сделать это самостоятельно.
Отмечается, что перечисленные изменения внесены в соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и октябрьским поручением губернатора департаменту социального развития округа.