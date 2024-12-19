https://ria.ru/20241219/yugra-1990259187.html

Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта

Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта - РИА Новости, 20.12.2024

Большие семьи Югры смогут бесплатно ходить в учреждения культуры и спорта

Многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа смогут бесплатно посещать окружные учреждения культуры и спорта, соответствующие изменения одобрены на... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-19T19:27:00+03:00

2024-12-19T19:27:00+03:00

2024-12-20T09:49:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975461706_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6841eb179fa3157ca3b2650e196eb5cf.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа смогут бесплатно посещать окружные учреждения культуры и спорта, соответствующие изменения одобрены на заседании правительства региона, которое прошло в четверг под председательством губернатора Руслана Кухарука. "Одобрены изменения в постановления правительства региона, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки семьям с детьми. Проектом предлагается утвердить порядки по бесплатному посещению многодетными семьями учреждений культуры и спорта автономного округа, рекомендовать муниципальным образованиям принять соответствующие правовые акты", – сообщили в департаменте внутренней политики региона. Помимо этого, в округе упростили порядок получения удостоверения о статусе многодетной семьи. Теперь бывшим супругам при определении места жительства детей не нужно нотариально оформлять соответствующее соглашение - родители детей могут сделать это самостоятельно. Отмечается, что перечисленные изменения внесены в соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и октябрьским поручением губернатора департаменту социального развития округа.

https://ria.ru/20241219/yugra-1990242962.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук