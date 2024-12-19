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Развитие допобразования и поддержку талантов обсудили на форуме в Югре - РИА Новости, 19.12.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:57 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/yugra-1990242962.html
Развитие допобразования и поддержку талантов обсудили на форуме в Югре
Развитие допобразования и поддержку талантов обсудили на форуме в Югре - РИА Новости, 19.12.2024
Развитие допобразования и поддержку талантов обсудили на форуме в Югре
Эффективность системы поддержки талантливых детей, будущее образования, помощь воспитанникам в профориентации, региональные практики и работу с особенными... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:57:00+03:00
2024-12-19T17:57:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Эффективность системы поддержки талантливых детей, будущее образования, помощь воспитанникам в профориентации, региональные практики и работу с особенными детьми обсудили участники и эксперты на межрегиональном форуме работников сферы дополнительного образования детей "Таланты будущего: дополнительное образование как путь к успеху" в Югре, сообщили в департаменте внутренней политики округа. Форум проходил 18 и 19 декабря, участие в нем приняли около трехсот работников сферы дополнительного образования детей из Югры, Тюменской области и других регионов страны в офлайн- и онлайн-формате. "Участники обсудили эффективность системы поддержки талантливых детей, будущее образования, помощь воспитанникам в профориентации, региональные практики и работу с особенными детьми. В течение двух дней состоялись пленарная и панельные дискуссии по шести тематическим трекам, секции, лекции, мастер-классы с участием более 20 экспертов в области актуальных вопросов развития образовательных систем", - указано в сообщении. Отмечается, что на форуме обсуждались такие темы, как удовлетворение интересов детей и запросов государства, современные успешные педагогические практики работы с особенными детьми, эффективное построение образовательных траекторий. Рассматривались успешные практики по сопровождению детей от начального уровня вовлечения до профессионального становления в научно-технической сфере. Также шла речь о новых перспективных форматах и стратегии развития дополнительного образования на долгосрочную перспективу, сопровождении талантливых детей и молодежи. Организаторами мероприятия выступили департамент образования и науки Югры и Мастерская талантов "Сибириус".
https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html
https://ria.ru/20241217/shanhaj-1989744227.html
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ
Развитие допобразования и поддержку талантов обсудили на форуме в Югре

В Югре на форуме "Таланты будущего" обсудили систему поддержки талантливых детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Эффективность системы поддержки талантливых детей, будущее образования, помощь воспитанникам в профориентации, региональные практики и работу с особенными детьми обсудили участники и эксперты на межрегиональном форуме работников сферы дополнительного образования детей "Таланты будущего: дополнительное образование как путь к успеху" в Югре, сообщили в департаменте внутренней политики округа.
Форум проходил 18 и 19 декабря, участие в нем приняли около трехсот работников сферы дополнительного образования детей из Югры, Тюменской области и других регионов страны в офлайн- и онлайн-формате.
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"Участники обсудили эффективность системы поддержки талантливых детей, будущее образования, помощь воспитанникам в профориентации, региональные практики и работу с особенными детьми. В течение двух дней состоялись пленарная и панельные дискуссии по шести тематическим трекам, секции, лекции, мастер-классы с участием более 20 экспертов в области актуальных вопросов развития образовательных систем", - указано в сообщении.
Отмечается, что на форуме обсуждались такие темы, как удовлетворение интересов детей и запросов государства, современные успешные педагогические практики работы с особенными детьми, эффективное построение образовательных траекторий. Рассматривались успешные практики по сопровождению детей от начального уровня вовлечения до профессионального становления в научно-технической сфере. Также шла речь о новых перспективных форматах и стратегии развития дополнительного образования на долгосрочную перспективу, сопровождении талантливых детей и молодежи.
Организаторами мероприятия выступили департамент образования и науки Югры и Мастерская талантов "Сибириус".
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