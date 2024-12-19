Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Ростовский суд продлил арест замминистра спорта Гадаровой по делу о взятке
Молоточек судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил на 2 месяца срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
"19 декабря Ленинским районным судом продлена на 2 месяца до 20 февраля 2025 года включительно Светлане Гадаровой мера пресечения", - говорится в сообщении.
В конце сентября стало известно, что Гадарова задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест.
В отношении Гадаровой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.
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