Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/vzyatka-1990080427.html
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил на 2 месяца срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:03:00+03:00
2024-12-19T12:03:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил на 2 месяца срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону. "19 декабря Ленинским районным судом продлена на 2 месяца до 20 февраля 2025 года включительно Светлане Гадаровой мера пресечения", - говорится в сообщении. В конце сентября стало известно, что Гадарова задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. В отношении Гадаровой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.
https://ria.ru/20241216/vzyatka-1989561694.html
https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области

Ростовский суд продлил арест замминистра спорта Гадаровой по делу о взятке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил на 2 месяца срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
"19 декабря Ленинским районным судом продлена на 2 месяца до 20 февраля 2025 года включительно Светлане Гадаровой мера пресечения", - говорится в сообщении.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
16 декабря, 21:46
В конце сентября стало известно, что Гадарова задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест.
В отношении Гадаровой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников
12 декабря, 16:38
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала