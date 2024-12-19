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Благодаря выплатам в 2024 году трудоустроено 55 ярославских медиков
Благодаря выплатам в 2024 году трудоустроено 55 ярославских медиков - РИА Новости, 19.12.2024
Благодаря выплатам в 2024 году трудоустроено 55 ярославских медиков
В Ярославской области благодаря реализации мероприятий по предоставлению региональных выплат в 2024 году трудоустроено 55 медиков, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:38:00+03:00
2024-12-19T22:38:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. В Ярославской области благодаря реализации мероприятий по предоставлению региональных выплат в 2024 году трудоустроено 55 медиков, сообщил губернатор Михаил Евраев. Евраев отметил в беседе с журналистами, что президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о комплексе мер по решению кадрового дефицита медиков. По словам Евраева, в Ярославской области правительством региона разработаны меры по привлечению специалистов в медучреждения. "В регионе предоставляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер", а также именные целевые социальные выплаты на приобретение жилья. Благодаря реализации мероприятий по предоставлению выплат в 2024 году трудоустроено 55 специалистов: 32 врача и 23 специалиста со средним медицинским образованием", - рассказал Михаил Евраев. Он подчеркнул, что в Ярославской области при участии правительства региона организовано целевое обучение граждан для дальнейшего трудоустройства в государственные медицинские организации области, предусмотрено предоставление дополнительных выплат студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении. По словам Михаила Евраева, в Ярославской области важным дополнительным стимулом для привлечения новых кадров стало улучшение общего состояния медицинских учреждений, которое ведется благодаря программе модернизации первичного звена системы здравоохранения, стартовавшей в рамках профильного национального проекта в 2021 году. "Только в 2024 году в её рамках ремонтируется 91 медицинских объект, строится 13 модульных зданий, закупается 630 единиц современного оборудования", - подчеркнул глава региона. В числе прочих мер, введенных в Ярославской области по распоряжению губернатора – повышение зарплаты врачам и среднему медперсоналу, работающим в бригадах станции скорой медицинской помощи в Ярославле. Благодаря этому на работу уже поступили 37 медицинских работников, в том числе, и из других регионов, в частности, из Ивановской, Костромской, Вологодской, Московской областей, Ставропольского края и Сыктывкара, рассказал Михаил Евраев.
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. В Ярославской области благодаря реализации мероприятий по предоставлению региональных выплат в 2024 году трудоустроено 55 медиков, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев отметил в беседе с журналистами, что президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о комплексе мер по решению кадрового дефицита медиков. По словам Евраева, в Ярославской области правительством региона разработаны меры по привлечению специалистов в медучреждения.
"В регионе предоставляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер", а также именные целевые социальные выплаты на приобретение жилья. Благодаря реализации мероприятий по предоставлению выплат в 2024 году трудоустроено 55 специалистов: 32 врача и 23 специалиста со средним медицинским образованием", - рассказал Михаил Евраев.
Он подчеркнул, что в Ярославской области при участии правительства региона организовано целевое обучение граждан для дальнейшего трудоустройства в государственные медицинские организации области, предусмотрено предоставление дополнительных выплат студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении.
По словам Михаила Евраева, в Ярославской области важным дополнительным стимулом для привлечения новых кадров стало улучшение общего состояния медицинских учреждений, которое ведется благодаря программе модернизации первичного звена системы здравоохранения, стартовавшей в рамках профильного национального проекта в 2021 году.
"Только в 2024 году в её рамках ремонтируется 91 медицинских объект, строится 13 модульных зданий, закупается 630 единиц современного оборудования", - подчеркнул глава региона.
В числе прочих мер, введенных в Ярославской области по распоряжению губернатора – повышение зарплаты врачам и среднему медперсоналу, работающим в бригадах станции скорой медицинской помощи в Ярославле. Благодаря этому на работу уже поступили 37 медицинских работников, в том числе, и из других регионов, в частности, из Ивановской, Костромской, Вологодской, Московской областей, Ставропольского края и Сыктывкара, рассказал Михаил Евраев.