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Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ
Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:51:00+03:00
2024-12-19T12:51:00+03:00
2024-12-19T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."За подбитую технику? Должны, конечно… Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это всё будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ
Путин: российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ