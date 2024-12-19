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Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 19.12.2024 (обновлено: 12:56 19.12.2024)
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Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ
Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:51:00+03:00
2024-12-19T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."За подбитую технику? Должны, конечно… Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это всё будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ

Путин: российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За подбитую технику? Должны, конечно… Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это всё будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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