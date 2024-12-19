https://ria.ru/20241219/vyplaty-1990101107.html

Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ

Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о выплатах военным за подбитую технику ВСУ

Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:51:00+03:00

2024-12-19T12:51:00+03:00

2024-12-19T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные должны получить выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ, это будет сделано, сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."За подбитую технику? Должны, конечно… Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это всё будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Всё будет сделано", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241218/gerasimov-1989898775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность