https://ria.ru/20241219/vuchich-1990023107.html

Вучич заявил, что не углублялся в содержание принятой декларации ЕС

Вучич заявил, что не углублялся в содержание принятой декларации ЕС - РИА Новости, 19.12.2024

Вучич заявил, что не углублялся в содержание принятой декларации ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не углублялся в содержание принятой декларации по итогам саммита ЕС – Западные Балканы, в котором он участвовал в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:01:00+03:00

2024-12-19T02:01:00+03:00

2024-12-19T02:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 19 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не углублялся в содержание принятой декларации по итогам саммита ЕС – Западные Балканы, в котором он участвовал в среду в Брюсселе. ЕС в объемной декларации по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, а также активнее снижать зависимость от энергетических ресурсов из России. "Мы приняли декларацию? Да в конце, что-то мы приняли. Там все было нормально? Понятия не имею, другие люди, специалисты проверяют, что написано в этих бумагах", - обратился Вучич в ответ на вопрос журналистов об итоговом документе, трансляцию вело агентство Танюг. Первый пункт принятой декларации гласит, что в контексте радикальных перемен в глобальной геополитической ситуации, "агрессорской войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке" и на старте нового цикла лидерства в ЕС "стратегическое партнерство между ЕС и Западными Балканами важно, как никогда ранее". "Геополитический контекст требует от нас единства и солидарности в поддержке Украины и защите основанного на правилах миропорядка… В этой связи мы приветствуем тех западнобалканских партнеров, которые полностью присоединились к внешней политике ЕС и политике в области безопасности, призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру. Мы также подчеркиваем важность полной реализации и соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода", - указывается в документе. В приложении к декларации среди ожидаемых результатов и приоритетов в разделе "Создание твердой экономической основы для будущего..." отмечается, что "партнеры из числа стран Западных Балкан должны использовать механизм ЕС для совместных закупок газа и СПГ, чтобы снизить свою зависимость от российского газа". В разделе "установление устойчивости" отмечается, что ЕС поддержит страны Западных Балкан в противодействии гибридным угрозам, особенно иностранному влиянию и манипулированию информацией. Подчеркивается, что ЕС, будет и дальше укреплять сотрудничество с партнерами на Западных Балканах для устойчивости, профессионализма масс-медиа и медиа грамотности, как и "повышения влияния стратегической коммуникации об отношениях ЕС и Западных Балкан, особенно по процессу расширения".

https://ria.ru/20241218/es-1990015191.html

https://ria.ru/20240516/vuchich-1946465748.html

https://ria.ru/20240624/serbiya-1955174729.html

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, россия, украина, александр вучич, евросоюз