https://ria.ru/20241219/vsu-1990114052.html

Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ

Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ

Количество уничтоженной в Курской области бронетехники ВСУ переросло количество уничтоженной техники на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:21:00+03:00

2024-12-19T13:21:00+03:00

2024-12-19T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество уничтоженной в Курской области бронетехники ВСУ переросло количество уничтоженной техники на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год, сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас количество бронетехники подбитой в Курской области уже, по-моему, переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Модератор, в свою очередь, отметил, что в Курской области сейчас находится самое большое кладбище натовской техники. "Может быть", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, прямая линия с владимиром путиным — 2024