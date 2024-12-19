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Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ
Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ
Количество уничтоженной в Курской области бронетехники ВСУ переросло количество уничтоженной техники на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:21:00+03:00
2024-12-19T13:21:00+03:00
2024-12-19T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество уничтоженной в Курской области бронетехники ВСУ переросло количество уничтоженной техники на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год, сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас количество бронетехники подбитой в Курской области уже, по-моему, переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Модератор, в свою очередь, отметил, что в Курской области сейчас находится самое большое кладбище натовской техники. "Может быть", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ
Путин: в Курской области уничтожили бронетехники ВСУ больше, чем за весь 2023 г