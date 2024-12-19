Рейтинг@Mail.ru
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 19.12.2024 (обновлено: 13:27 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/vsu-1990099266.html
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область
Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:46:00+03:00
2024-12-19T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_198158fd78227515913c8e34e41ad607.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин."Непонятно, зачем, военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d933f9057f8f447fb82eb34f879b3cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область

Путин: непонятно, зачем ВСУ зашли в Курскую область, в этом не было смысла

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Непонятно, зачем, военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала