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Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область
Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:46:00+03:00
2024-12-19T12:46:00+03:00
2024-12-19T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин."Непонятно, зачем, военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область
Путин: непонятно, зачем ВСУ зашли в Курскую область, в этом не было смысла