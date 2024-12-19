https://ria.ru/20241219/vsu-1990099266.html

Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область

Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024

Путин: у ВСУ не было военной необходимости нападать на Курскую область

Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:46:00+03:00

2024-12-19T12:46:00+03:00

2024-12-19T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Непонятно, зачем Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, никакого военного смысла в этом не было, заявил президент России Владимир Путин."Непонятно, зачем, военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024