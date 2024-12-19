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Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.12.2024 (обновлено: 12:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/vs-1990094972.html
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области
Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:47:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа", — сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, курская область, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Россия
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области

Путин заявил, что ВС России выбивают противника из Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа", — сказал президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области
12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024БезопасностьКурская областьВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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