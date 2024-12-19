https://ria.ru/20241219/vs-1990094972.html
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области
Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:47:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_8ba193d33830338a8ef616a7cd5858f9.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа", — сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9887ce378a1c18edb0594b4abdba85e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, курская область, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Россия
Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области
Путин заявил, что ВС России выбивают противника из Курской области