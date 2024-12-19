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Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области

Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, как ВС России выбивают противника из Курской области

Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T12:39:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные выбивают противника с территории Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа", — сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, курская область, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, россия