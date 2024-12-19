https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских - РИА Новости, 19.12.2024
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:10:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
безработица
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908004718_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1cb19f82fab0bccdc50b4e304ff69ac0.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской области ситуация в разы лучше, отметил глава региона Георгий Филимонов. "Ведем в Вологодской области активную работу по улучшению ситуации, которую отражает этот важнейший показатель. Важно, что Вологодчина является одним из регионов-лидеров России по темпам снижения безработицы. В этом году ее показатель в регионе опустился до 0,5%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Филимонова. По его словам, регион вышел из "красной зоны" федерального рейтинга и теперь уверенно закрепился в "зеленой". "К третьему кварталу 2024 года численность безработных в процентном отношении к численности рабочей силы составила 2,0, а на учете на 13.12.24 состояли 2567 безработных вологжан при аналогичном показателе прошлого года – 4390 человек", - добавил Филимонов.
https://ria.ru/20241219/proekt-1990125787.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908004718_0:109:2585:2048_1920x0_80_0_0_50699255406b6b314746950aa05a0e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, безработица, работа
Вологодская область, Георгий Филимонов, Безработица, Работа
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских
Вологодчина закрепилась в "зеленой зоне" федерального рейтинга безработицы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской области ситуация в разы лучше, отметил глава региона Георгий Филимонов.
"Ведем в Вологодской области активную работу по улучшению ситуации, которую отражает этот важнейший показатель. Важно, что Вологодчина является одним из регионов-лидеров России по темпам снижения безработицы. В этом году ее показатель в регионе опустился до 0,5%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Филимонова.
По его словам, регион вышел из "красной зоны" федерального рейтинга и теперь уверенно закрепился в "зеленой".
"К третьему кварталу 2024 года численность безработных в процентном отношении к численности рабочей силы составила 2,0, а на учете на 13.12.24 состояли 2567 безработных вологжан при аналогичном показателе прошлого года – 4390 человек", - добавил Филимонов
.