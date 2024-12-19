https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html

Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских

Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских - РИА Новости, 19.12.2024

Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:10:00+03:00

2024-12-19T15:10:00+03:00

2024-12-19T15:10:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

безработица

работа

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской области ситуация в разы лучше, отметил глава региона Георгий Филимонов. "Ведем в Вологодской области активную работу по улучшению ситуации, которую отражает этот важнейший показатель. Важно, что Вологодчина является одним из регионов-лидеров России по темпам снижения безработицы. В этом году ее показатель в регионе опустился до 0,5%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Филимонова. По его словам, регион вышел из "красной зоны" федерального рейтинга и теперь уверенно закрепился в "зеленой". "К третьему кварталу 2024 года численность безработных в процентном отношении к численности рабочей силы составила 2,0, а на учете на 13.12.24 состояли 2567 безработных вологжан при аналогичном показателе прошлого года – 4390 человек", - добавил Филимонов.

https://ria.ru/20241219/proekt-1990125787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, безработица, работа