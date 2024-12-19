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Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских - РИА Новости, 19.12.2024
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Вологодская область
 
15:10 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских - РИА Новости, 19.12.2024
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:10:00+03:00
2024-12-19T15:10:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
безработица
работа
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской области ситуация в разы лучше, отметил глава региона Георгий Филимонов. "Ведем в Вологодской области активную работу по улучшению ситуации, которую отражает этот важнейший показатель. Важно, что Вологодчина является одним из регионов-лидеров России по темпам снижения безработицы. В этом году ее показатель в регионе опустился до 0,5%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Филимонова. По его словам, регион вышел из "красной зоны" федерального рейтинга и теперь уверенно закрепился в "зеленой". "К третьему кварталу 2024 года численность безработных в процентном отношении к численности рабочей силы составила 2,0, а на учете на 13.12.24 состояли 2567 безработных вологжан при аналогичном показателе прошлого года – 4390 человек", - добавил Филимонов.
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георгий филимонов, безработица, работа
Вологодская область, Георгий Филимонов, Безработица, Работа
Глава Вологодчины: показатели безработицы в регионе лучше среднероссийских

Вологодчина закрепилась в "зеленой зоне" федерального рейтинга безработицы

© POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© POOL
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне – 2,3%; в Вологодской области ситуация в разы лучше, отметил глава региона Георгий Филимонов.
"Ведем в Вологодской области активную работу по улучшению ситуации, которую отражает этот важнейший показатель. Важно, что Вологодчина является одним из регионов-лидеров России по темпам снижения безработицы. В этом году ее показатель в регионе опустился до 0,5%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Филимонова.
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По его словам, регион вышел из "красной зоны" федерального рейтинга и теперь уверенно закрепился в "зеленой".
"К третьему кварталу 2024 года численность безработных в процентном отношении к численности рабочей силы составила 2,0, а на учете на 13.12.24 состояли 2567 безработных вологжан при аналогичном показателе прошлого года – 4390 человек", - добавил Филимонов.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновБезработицаРабота
 
 
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