https://ria.ru/20241219/volodin-1990270622.html
Володин заявил о важности защиты суверенитета России
Володин заявил о важности защиты суверенитета России - РИА Новости, 19.12.2024
Володин заявил о важности защиты суверенитета России
России крайне важно защитить свой суверенитет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:52:00+03:00
2024-12-19T20:52:00+03:00
2024-12-19T20:52:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. России крайне важно защитить свой суверенитет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Заканчивая работу в рамках сессии, можно сказать, что самое главное, у всех есть понимание, что нам крайне важно защитить свой суверенитет. Это тоже было отражено в нашей повестке, потому что мы видим, что законодательство не совсем совершенно, поэтому приходилось вносить изменения и поправки в закон об иностранных агентах, делая все, чтобы защитить суверенитет страны", - сказал Володин.
https://ria.ru/20241219/volodin-1990269983.html
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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи
Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу.
2024-12-19T20:52
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин заявил о важности защиты суверенитета России
Володин: в повестке ГД отражена необходимость защиты суверенитета России