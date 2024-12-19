https://ria.ru/20241219/volodin-1990270622.html

Володин заявил о важности защиты суверенитета России

Володин заявил о важности защиты суверенитета России - РИА Новости, 19.12.2024

Володин заявил о важности защиты суверенитета России

России крайне важно защитить свой суверенитет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2024

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общество

россия

вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. России крайне важно защитить свой суверенитет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Заканчивая работу в рамках сессии, можно сказать, что самое главное, у всех есть понимание, что нам крайне важно защитить свой суверенитет. Это тоже было отражено в нашей повестке, потому что мы видим, что законодательство не совсем совершенно, поэтому приходилось вносить изменения и поправки в закон об иностранных агентах, делая все, чтобы защитить суверенитет страны", - сказал Володин.

https://ria.ru/20241219/volodin-1990269983.html

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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу. 2024-12-19T20:52 true PT1M41S

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф