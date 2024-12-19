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ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 19.12.2024 (обновлено: 17:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990204660.html
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин
Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:26:00+03:00
2024-12-19T17:24:00+03:00
владимир путин
вооруженные силы украины
прямая линия с владимиром путиным — 2024
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ Владимир Путин."Что мы видим реально на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед. А противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени. Он отошел организованно, но закрепиться там не может, наши ребята завтра опять идут и так дальше, и дальше, и дальше", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин

Путин: ВС РФ идут вперёд, ВСУ не могут закрепиться на позициях, куда отходят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что мы видим реально на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед. А противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени. Он отошел организованно, но закрепиться там не может, наши ребята завтра опять идут и так дальше, и дальше, и дальше", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024БезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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