https://ria.ru/20241219/ukraina-1990204660.html

ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин

ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин

Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:26:00+03:00

2024-12-19T16:26:00+03:00

2024-12-19T17:24:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ Владимир Путин."Что мы видим реально на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед. А противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени. Он отошел организованно, но закрепиться там не может, наши ребята завтра опять идут и так дальше, и дальше, и дальше", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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