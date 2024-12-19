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ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин
Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:26:00+03:00
2024-12-19T16:26:00+03:00
2024-12-19T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать, заявил президент РФ Владимир Путин."Что мы видим реально на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед. А противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени. Он отошел организованно, но закрепиться там не может, наши ребята завтра опять идут и так дальше, и дальше, и дальше", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ не могут закрепиться на позициях, на которые отходят, заявил Путин
Путин: ВС РФ идут вперёд, ВСУ не могут закрепиться на позициях, куда отходят