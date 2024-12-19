https://ria.ru/20241219/ukraina-1990079345.html

Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку

Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку - РИА Новости, 19.12.2024

Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил Владимиру Зеленскому перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, что РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:56:00+03:00

2024-12-19T11:56:00+03:00

2024-12-19T11:56:00+03:00

в мире

брюссель

киев

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владимир зеленский

антониу кошта

марк рютте

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил Владимиру Зеленскому перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, что бы это ни стоило. "Мы должны быть предельно конкретными: вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку, что бы это ни стоило, и на необходимое время, как сейчас в войне, так и в будущем, в мире", - сказал он. Кошта также выразил аккуратное пожелание, что Украина "однажды" станет членом Евросоюза. "Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир", - пообещал новый глава Евросовета. Накануне вечером в Брюсселе прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. Формат встречи оказался достаточно необычным, поскольку в четверг утром Зеленский также встречается со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Его участие в саммите в четверг было запланировано заранее. При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами с Зеленским в среду вечером неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990037518.html

брюссель

киев

украина

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в мире, брюссель, киев, украина, владимир зеленский, антониу кошта, марк рютте, евросовет, нато, евросоюз