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Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку - РИА Новости, 19.12.2024
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11:56 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990079345.html
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку - РИА Новости, 19.12.2024
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил Владимиру Зеленскому перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, что РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:56:00+03:00
2024-12-19T11:56:00+03:00
в мире
брюссель
киев
украина
владимир зеленский
антониу кошта
марк рютте
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил Владимиру Зеленскому перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, что бы это ни стоило. "Мы должны быть предельно конкретными: вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку, что бы это ни стоило, и на необходимое время, как сейчас в войне, так и в будущем, в мире", - сказал он. Кошта также выразил аккуратное пожелание, что Украина "однажды" станет членом Евросоюза. "Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир", - пообещал новый глава Евросовета. Накануне вечером в Брюсселе прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. Формат встречи оказался достаточно необычным, поскольку в четверг утром Зеленский также встречается со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Его участие в саммите в четверг было запланировано заранее. При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами с Зеленским в среду вечером неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.
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в мире, брюссель, киев, украина, владимир зеленский, антониу кошта, марк рютте, евросовет, нато, евросоюз
В мире, Брюссель, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Антониу Кошта, Марк Рютте, Евросовет, НАТО, Евросоюз
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку

Глава ЕС Кошта заявил, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил Владимиру Зеленскому перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, что Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, что бы это ни стоило.
"Мы должны быть предельно конкретными: вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку, что бы это ни стоило, и на необходимое время, как сейчас в войне, так и в будущем, в мире", - сказал он.
Кошта также выразил аккуратное пожелание, что Украина "однажды" станет членом Евросоюза. "Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир", - пообещал новый глава Евросовета.
Накануне вечером в Брюсселе прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. Формат встречи оказался достаточно необычным, поскольку в четверг утром Зеленский также встречается со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Его участие в саммите в четверг было запланировано заранее.
При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами с Зеленским в среду вечером неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.
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В миреБрюссельКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАнтониу КоштаМарк РюттеЕвросоветНАТОЕвросоюз
 
 
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