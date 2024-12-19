"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине
Профессор Малинен раскритиковал заявление фон дер Ляйен о поддержке Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка Украины должна быть непоколебимой.
"Вы проиграете", — написал он.
"Вы проиграете", — написал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.