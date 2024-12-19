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"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 19.12.2024 (обновлено: 11:33 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html
"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине
"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине - РИА Новости, 19.12.2024
"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:32:00+03:00
2024-12-19T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
россия
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка Украины должна быть непоколебимой. "Вы проиграете", — написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Россия, НАТО
"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине

Профессор Малинен раскритиковал заявление фон дер Ляйен о поддержке Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка Украины должна быть непоколебимой.

"Вы проиграете", — написал он.
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В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России
09:40
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенРоссияНАТО
 
 
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