https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html

"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине

"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине - РИА Новости, 19.12.2024

"Вы проиграете". Фон дер Ляйен поставили на место после ее слов об Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:32:00+03:00

2024-12-19T11:32:00+03:00

2024-12-19T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в социальной сети X пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка Украины должна быть непоколебимой. "Вы проиграете", — написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, россия, нато