"Последствия на всю страну". В США испугались масштабного происшествия
BI: пролеты дронов представляют большую угрозу для американских аэропортов
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пролеты дронов над американскими аэропортами и военными аэродромами могут привести к происшествиям национального масштаба, пишет Bussiness Insider со ссылкой на военного эксперта Марка Канкиана.
"По поводу дронов летающих над аэропортами Канкиан <...> сказал, что такая активность может быть угрозой безопасности и мешать рабочим процессам. Это может обернуться масштабным нарушением работы в крупном аэропорту с последствиями на всю страну", — приводит слова эксперта издание.
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По мнению собеседника, распространение дронов в США несет большую угрозу не только для гражданского авиасообщения, но и для военных аэродромов. При этом возникает риск не только с нарушения полетных операций, но и с возможных утечек служебной информации из-за пролета посторонних БПЛА.
"Это уже стало большой проблемой <...> и станет еще хуже по мере распространения применения дронов. <...> Пролеты дронов однозначно несут последствия для национальной безопасности", — заключил Канкиан.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом Нью-Джерси. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку там находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение БПЛА и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. Пентагон, в свою очередь заявлял, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников США. Позже летающие объекты стали появляться и над другими штатами.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что таинственные объекты в воздухе — это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд. США пока не выявили угроз со стороны беспилотников, подчеркнули в американской администрации.