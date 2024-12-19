https://ria.ru/20241219/ugroza-1990020860.html

"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону

"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону - РИА Новости, 19.12.2024

"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону

Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:30:00+03:00

2024-12-19T01:30:00+03:00

2024-12-19T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью газете Berliner Zeitung."Украина уже потеряла более 20 процентов своей территории и рискует потерять еще больше ключевых районов, включая черноморское побережье. Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту", — сказал он.По мнению эксперта, мирное соглашения по Украине могло бы напоминать договор о восстановлении независимой Австрии, заключенный в 1955 году. Тогда страны-победительницы во Второй мировой войне смогли успешно согласовать создание нейтрального государства, в котором гарантировались права меньшинств — хорватов и словенцев. Фриман предположил, что в случае Украины схожие гарантии могли бы появиться в отношении русскоязычных граждан, венгров и румын."Нейтральная Украина <...> стала бы важным достижением, к которому нужно стремиться", — подчеркнул аналитик.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://ria.ru/20241218/konflikt-1990013083.html

https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989820165.html

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