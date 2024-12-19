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"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ugroza-1990020860.html
"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону
"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону - РИА Новости, 19.12.2024
"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону
Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:30:00+03:00
2024-12-19T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
австрия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью газете Berliner Zeitung."Украина уже потеряла более 20 процентов своей территории и рискует потерять еще больше ключевых районов, включая черноморское побережье. Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту", — сказал он.По мнению эксперта, мирное соглашения по Украине могло бы напоминать договор о восстановлении независимой Австрии, заключенный в 1955 году. Тогда страны-победительницы во Второй мировой войне смогли успешно согласовать создание нейтрального государства, в котором гарантировались права меньшинств — хорватов и словенцев. Фриман предположил, что в случае Украины схожие гарантии могли бы появиться в отношении русскоязычных граждан, венгров и румын."Нейтральная Украина &lt;...&gt; стала бы важным достижением, к которому нужно стремиться", — подчеркнул аналитик.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20241218/konflikt-1990013083.html
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в мире, украина, россия, сша, австрия, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Австрия, Черное море
"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону

Экс-дипломат США Фриман: Украине придется пойти на мир из-за угрозы побережью

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью газете Berliner Zeitung.
"Украина уже потеряла более 20 процентов своей территории и рискует потерять еще больше ключевых районов, включая черноморское побережье. Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту", — сказал он.
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По мнению эксперта, мирное соглашения по Украине могло бы напоминать договор о восстановлении независимой Австрии, заключенный в 1955 году. Тогда страны-победительницы во Второй мировой войне смогли успешно согласовать создание нейтрального государства, в котором гарантировались права меньшинств — хорватов и словенцев. Фриман предположил, что в случае Украины схожие гарантии могли бы появиться в отношении русскоязычных граждан, венгров и румын.
"Нейтральная Украина <...> стала бы важным достижением, к которому нужно стремиться", — подчеркнул аналитик.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААвстрияЧерное море
 
 
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