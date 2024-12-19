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Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
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17:09 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ubiystvo-1990218386.html
Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы вызвал переводчика для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, вопрос об аресте которого по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:09:00+03:00
2024-12-19T17:09:00+03:00
происшествия
москва
узбекистан
игорь кириллов
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы вызвал переводчика для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, вопрос об аресте которого по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будет рассмотрен вечером, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Для участия в заседании об избрании меры пресечения в суд вызван переводчик", - сказал собеседник агентства. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989955570.html
москва
узбекистан
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происшествия, москва, узбекистан, игорь кириллов, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Суд вызвал переводчика для обвиняемого Курбанова в убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы вызвал переводчика для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, вопрос об аресте которого по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будет рассмотрен вечером, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Для участия в заседании об избрании меры пресечения в суд вызван переводчик", - сказал собеседник агентства.
Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
14:56
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияМоскваУзбекистанИгорь КирилловВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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