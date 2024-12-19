https://ria.ru/20241219/ubiystvo-1990218386.html

Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024

Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы вызвал переводчика для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, вопрос об аресте которого по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:09:00+03:00

2024-12-19T17:09:00+03:00

2024-12-19T17:09:00+03:00

происшествия

москва

узбекистан

игорь кириллов

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы вызвал переводчика для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, вопрос об аресте которого по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будет рассмотрен вечером, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Для участия в заседании об избрании меры пресечения в суд вызван переводчик", - сказал собеседник агентства. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989955570.html

москва

узбекистан

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