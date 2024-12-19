https://ria.ru/20241219/ubiystvo-1990093762.html

Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО

Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО - РИА Новости, 19.12.2024

Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО

Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T15:24:00+03:00

происшествия

пермь

россия

свердловский район

следственный комитет россии (ск рф)

пермский краевой суд

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, сообщили РИА Новости в краевом суде. "Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - сказали в суде. В декабре Пермский краевой суд начал рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Головин вину признал. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от Середкина.

https://ria.ru/20241219/zaderzhanie-1990060033.html

https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html

пермь

россия

свердловский район

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происшествия, пермь, россия, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф), пермский краевой суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)