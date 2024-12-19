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Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО - РИА Новости, 19.12.2024
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12:37 19.12.2024 (обновлено: 15:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ubiystvo-1990093762.html
Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО
Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО - РИА Новости, 19.12.2024
Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО
Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:37:00+03:00
2024-12-19T15:24:00+03:00
происшествия
пермь
россия
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
пермский краевой суд
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, сообщили РИА Новости в краевом суде. "Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - сказали в суде. В декабре Пермский краевой суд начал рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Головин вину признал. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от Середкина.
https://ria.ru/20241219/zaderzhanie-1990060033.html
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пермь
россия
свердловский район
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происшествия, пермь, россия, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф), пермский краевой суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Россия, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский краевой суд, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК поедет на СВО

Подсудимый в деле об убийстве пермского главы СК заключил контракт с Минобороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, сообщили РИА Новости в краевом суде.
"Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - сказали в суде.
Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
10:45
В декабре Пермский краевой суд начал рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ).
Головин вину признал. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от Середкина.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам
Вчера, 17:56
 
ПроисшествияПермьРоссияСвердловский районСледственный комитет России (СК РФ)Пермский краевой судФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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