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Власти Турции не согласовали вывоз оставленной россиянкой в Анталье девочки - РИА Новости, 19.12.2024
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06:19 19.12.2024 (обновлено: 07:50 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/turtsiya-1990036198.html
Власти Турции не согласовали вывоз оставленной россиянкой в Анталье девочки
Власти Турции не согласовали вывоз оставленной россиянкой в Анталье девочки - РИА Новости, 19.12.2024
Власти Турции не согласовали вывоз оставленной россиянкой в Анталье девочки
Власти Турции пока не выдали разрешение на вывоз из страны девочки, оставленной матерью-россиянкой в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:19:00+03:00
2024-12-19T07:50:00+03:00
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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Власти Турции пока не выдали разрешение на вывоз из страны девочки, оставленной матерью-россиянкой в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок Екатерины Бурназкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери в аэропорту Антальи, и ее матери, состоялось в турецкой Анталье в среду, следующее назначено на 19 февраля 2025 года, сообщила ранее РИА Новости Полат. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. "Власти пока не дали разрешения на вывоз ребенка. Местные органы должны согласовать данный вопрос, это длительный процесс", - сообщил источник. По ее словам, за ребенком ухаживают турецкие социальные службы, девочку регулярно посещают российские дипломаты. Генеральное консульство держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в ГК. Линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20241219/sud-1990033102.html
https://ria.ru/20241020/aeroport-1979023349.html
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в мире, анталья (провинция), россия, турция, анна кузнецова, мария львова-белова, госдума рф
В мире, Анталья (провинция), Россия, Турция, Анна Кузнецова, Мария Львова-Белова, Госдума РФ
Власти Турции не согласовали вывоз оставленной россиянкой в Анталье девочки

Власти Турции пока не разрешили вывоз оставленной матерью в Анталье девочки

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Власти Турции пока не выдали разрешение на вывоз из страны девочки, оставленной матерью-россиянкой в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок Екатерины Бурназкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери в аэропорту Антальи, и ее матери, состоялось в турецкой Анталье в среду, следующее назначено на 19 февраля 2025 года, сообщила ранее РИА Новости Полат. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
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"Власти пока не дали разрешения на вывоз ребенка. Местные органы должны согласовать данный вопрос, это длительный процесс", - сообщил источник.
По ее словам, за ребенком ухаживают турецкие социальные службы, девочку регулярно посещают российские дипломаты.
Генеральное консульство держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в ГК.
Линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание.
Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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В миреАнталья (провинция)РоссияТурцияАнна КузнецоваМария Львова-БеловаГосдума РФ
 
 
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