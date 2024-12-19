https://ria.ru/20241219/turnir-1990221686.html

Турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье

Турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024

Турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье

Региональный турнир по беспилотным авиационным системам "На крыльях мечты" состоялся на базе Техникума имени С. П. Королева в Подмосковье, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:19:00+03:00

2024-12-19T17:19:00+03:00

2024-12-19T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Региональный турнир по беспилотным авиационным системам "На крыльях мечты" состоялся на базе Техникума имени С. П. Королева в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Организаторами мероприятия стали министерство образования Подмосковья, Центр развития профессионального образования КУРО и сам техникум. Турнир стал частью Федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и был направлен на то, чтобы привлекать молодежь к научно-техническому творчеству, развитию инновационных проектов и популяризацию инженерного образования. Так, в Подмосковье в рамках проекта "Кадры для БАС" открылись объединения дополнительного образования на базе 19 школ и одного колледжа с начала учебного года. В них реализуются 26 образовательных программ по беспилотным авиационным системам. В турнире приняли участие 17 команд из школ и колледжей области. Участники показали свои навыки в шести номинациях: они соревновались в скоростном пилотировании, проходили теоретические тесты и выполняли творческие задания. Победителями турнира стали команда студентов МЦК — Техникум имени С. П. Королева и команда школьников "Авиатор" из школы № 10 города Жуковский.

https://ria.ru/20241219/derevya-1990210335.html

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