https://ria.ru/20241219/tspe-1990251298.html
ЦПЭ показывают высокие результаты работы за 11 месяцев 2024 г
ЦПЭ показывают высокие результаты работы за 11 месяцев 2024 г - РИА Новости, 19.12.2024
ЦПЭ показывают высокие результаты работы за 11 месяцев 2024 г
На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходившей в течение трех дней в Екатеринбурге, руководители Центров поддержки экспорта (ЦПЭ)... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:43:00+03:00
2024-12-19T18:43:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходившей в течение трех дней в Екатеринбурге, руководители Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) представили отчеты о своей деятельности за 11 месяцев 2024 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Они поделились успешным опытом, планами на 2025 год и обсудили сложности, с которыми сталкиваются российские экспортеры в текущих условиях. В 2024 году ЦПЭ оказали поддержку более чем 38 тысячам компаний. В результате этой работы 2,626 тысячи компаний заключили новые экспортные контракты на общую сумму почти 118 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.География поставок, осуществленных при поддержке ЦПЭ, охватывает 127 стран мира."Уже 58 ЦПЭ достигли плановых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", установленных на 2024 год. Остальные центры могут предоставить отчетность до февраля 2025 года. Предварительные результаты позволяют уже сейчас предположить, кто войдет в топ-10 рейтинга РЭЦ, который мы представим на годовой защите ЦПЭ в Перми 6 февраля 2025 года", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.РЭЦ напомнил, что основная задача ЦПЭ – оказание поддержки существующим экспортерам, а также экспортно ориентированным компаниям сектора МСП в субъектах Российской Федерации на всех этапах экспорта – начиная от выбора рынка сбыта, поиска зарубежного партнера, адаптации продукции к требованиям иностранного рынка и заканчивая сопровождением заключенного контракта. Выполнение этой задачи обеспечивается широкой продуктовой линейкой ЦПЭ, включающей в себя востребованные предпринимателями меры поддержки.Среди услуг ЦПЭ наиболее востребованными являются услуги, направленные на поиск партнера и проведение очных переговоров с потенциальными покупателями, например, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и реверсных бизнес-миссий. Поддержку экспортеры получают в том числе через государственную платформу "Мой экспорт".
https://ria.ru/20241212/rets-1988751138.html
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экономика, екатеринбург, россия, пермь, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Екатеринбург, Россия, Пермь, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ЦПЭ показывают высокие результаты работы за 11 месяцев 2024 г
РЭЦ: ЦПЭ показывают высокие результаты работы за 11 месяцев 2024 г
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходившей в течение трех дней в Екатеринбурге, руководители Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) представили отчеты о своей деятельности за 11 месяцев 2024 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Они поделились успешным опытом, планами на 2025 год и обсудили сложности, с которыми сталкиваются российские экспортеры в текущих условиях. В 2024 году ЦПЭ оказали поддержку более чем 38 тысячам компаний. В результате этой работы 2,626 тысячи компаний заключили новые экспортные контракты на общую сумму почти 118 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
География поставок, осуществленных при поддержке ЦПЭ, охватывает 127 стран мира.
"Уже 58 ЦПЭ достигли плановых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", установленных на 2024 год. Остальные центры могут предоставить отчетность до февраля 2025 года. Предварительные результаты позволяют уже сейчас предположить, кто войдет в топ-10 рейтинга РЭЦ, который мы представим на годовой защите ЦПЭ в Перми 6 февраля 2025 года", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
РЭЦ напомнил, что основная задача ЦПЭ – оказание поддержки существующим экспортерам, а также экспортно ориентированным компаниям сектора МСП в субъектах Российской Федерации на всех этапах экспорта – начиная от выбора рынка сбыта, поиска зарубежного партнера, адаптации продукции к требованиям иностранного рынка и заканчивая сопровождением заключенного контракта. Выполнение этой задачи обеспечивается широкой продуктовой линейкой ЦПЭ, включающей в себя востребованные предпринимателями меры поддержки.
Среди услуг ЦПЭ наиболее востребованными являются услуги, направленные на поиск партнера и проведение очных переговоров с потенциальными покупателями, например, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и реверсных бизнес-миссий. Поддержку экспортеры получают в том числе через государственную платформу "Мой экспорт".