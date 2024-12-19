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Суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа - РИА Новости, 19.12.2024
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18:40 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/trump-1990250473.html
Суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа
Суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа - РИА Новости, 19.12.2024
Суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа
Суд в американском штате Джорджия отказался отменить обвинительный акт против избранного президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:40:00+03:00
2024-12-19T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Джорджия отказался отменить обвинительный акт против избранного президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, однако согласился отстранить прокурора Фани Уиллис от дела из-за конфликта интересов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Хотя это редкий случай, когда окружной прокурор Уиллис и ее офис должны быть дисквалифицированы из-за существенных признаков ненадлежащего поведения, мы не можем сделать вывод, что материалы дела также подтверждают необходимость применения крайней санкции в виде отклонения обвинения", - говорится в решении апелляционного суда. Ранее Трамп подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в выборы окружного прокурора Фани Уиллис. На основании ее конфликта интересов он также просил отменить против обвинительный акт против него. Уиллис уличили в романтической связи с ее подчиненным – специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, который по итогам продолжительного судебного разбирательства подал в отставку, чтобы позволить прежней команде продолжить работу над делом, в котором фигурирует Трамп. Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.
https://ria.ru/20241122/tramp-1985291954.html
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в мире, джорджия, дональд трамп
В мире, Джорджия, Дональд Трамп
Суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа

Суд отказался отменить обвинительный акт против Трампа, но отстранил прокурора

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Джорджия отказался отменить обвинительный акт против избранного президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, однако согласился отстранить прокурора Фани Уиллис от дела из-за конфликта интересов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Хотя это редкий случай, когда окружной прокурор Уиллис и ее офис должны быть дисквалифицированы из-за существенных признаков ненадлежащего поведения, мы не можем сделать вывод, что материалы дела также подтверждают необходимость применения крайней санкции в виде отклонения обвинения", - говорится в решении апелляционного суда.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Штаб Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе
22 ноября, 22:07
Ранее Трамп подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в выборы окружного прокурора Фани Уиллис. На основании ее конфликта интересов он также просил отменить против обвинительный акт против него.
Уиллис уличили в романтической связи с ее подчиненным – специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, который по итогам продолжительного судебного разбирательства подал в отставку, чтобы позволить прежней команде продолжить работу над делом, в котором фигурирует Трамп.
Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
26 ноября, 00:47
 
В миреДжорджияДональд Трамп
 
 
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