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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:28:00+03:00
2024-12-19T01:28:00+03:00
2024-12-19T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/pvo-1989793801.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА