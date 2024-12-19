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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/trevoga-1990021409.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:28:00+03:00
2024-12-19T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/pvo-1989793801.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСоединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ
17 декабря, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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