https://ria.ru/20241219/trevoga-1990020290.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T01:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/trevoga-1990017094.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область