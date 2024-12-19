https://ria.ru/20241219/trevoga-1990020290.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:10:00+03:00
2024-12-19T01:10:00+03:00
2024-12-19T01:10:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/trevoga-1990017094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
ГУМЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников