Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/trevoga-1990017094.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:02:00+03:00
2024-12-19T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ракетную опасность объявили в 23.31 мск. Отбой прозвучал в 23.53 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20241218/raketa-1989971573.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ракетную опасность объявили в 23.31 мск. Отбой прозвучал в 23.53 мск.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
Вчера, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала