https://ria.ru/20241219/trevoga-1990017094.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:02:00+03:00

2024-12-19T00:02:00+03:00

2024-12-19T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ракетную опасность объявили в 23.31 мск. Отбой прозвучал в 23.53 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20241218/raketa-1989971573.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность