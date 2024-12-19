https://ria.ru/20241219/trevoga-1990017094.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:02:00+03:00
2024-12-19T00:02:00+03:00
2024-12-19T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ракетную опасность объявили в 23.31 мск. Отбой прозвучал в 23.53 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20241218/raketa-1989971573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность