https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

Украинский транзит — теперь проблема Европы

Украинский транзит — теперь проблема Европы - РИА Новости, 19.12.2024

Украинский транзит — теперь проблема Европы

Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:00:00+03:00

2024-12-19T08:00:00+03:00

2024-12-19T08:00:00+03:00

аналитика

европа

украина

газпром

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963251_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_f65321aea322a6026f01831bf22d4f63.jpg

Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами. Например, "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на переговоры с "Газпромом". И это было бы абсолютной правдой — как минимум применительно к каждому четырехлетнему периоду, на протяжении которого и Киев, и Брюссель клянутся всеми святыми, что больше никогда и ни кубометра. В 2024-м, правда, европейцы не стали тянуть до новогодних салатов и озаботились спасением собственных экономик загодя. Издание Bloomberg со ссылкой на словацкую газовую компанию SPP сообщает, что крупные газовые компании Европы подписали общую декларацию о необходимости продления транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.Речь идет о таких организациях, как упомянутая SPP, ее оператор Eustream AS, их венгерские коллеги из MOL Uzbek Oil and Gas Plc, MVM, а также о ряде торговых ассоциаций и промышленных клиентов из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, напрямую закупающих российский газ, но уже формально принадлежащий европейским юрлицам. В качестве обоснования для продления транзитного соглашения называется значительный экономический ущерб, который понесет Центральная Европа в случае реального (а не мнимого, как сейчас) прекращения импорта газа. В переводе с официального на понятный это означает, что экономикам всех ведущих стран ЕС, и так пребывающим в не лучшей исторической форме, при перекрытии российской трубы останется лишь завернуться в простыню и ползти по направлению к кладбищу.С ходу на себя обращают внимание два момента.Во-первых, декларация направлена в Еврокомиссию в середине декабря, то есть энергетики окончательно потеряли веру в адекватность брюссельского политического обкома и заранее стелют соломку, не доводя ситуацию до календарной крайности. Крючкотворам в ЕК дается время на возмущение, отрицание, торг и принятие упрямых законов физики и экономики. Во-вторых, среди саботажников экологической повестки и антироссийского политического курса сплошь страны Восточной Европы, где к тому же у власти находятся крайне неудобные Брюсселю лидеры. Это Виктор Орбан, которому западные политологи прочат должность лучшего друга и порученца Трампа в Старом Свете. И Роберт Фицо, которого чуть не застрелил проукраинский активист и который буквально вчера заявил, что Украина никогда не будет принята в НАТО.Венгрия уже выбила себе уникальное право на импорт российских углеводородов в обход санкций и недавно подала новое требование разрешить ей рублевые операции через Газпромбанк, то есть вести официальную закупку российских ресурсов на российских же условиях. Словакия таких преференций пока не имеет, но аналогичные запросы в Брюссель тоже направила.С одной стороны, весь этот внутриевропейский цирк на российской трубе очень похож на аналогичные кульбиты в декабре 2020-го, с другой — в корне отличается.Как минимум тем, что четыре года назад "Газпром" занимал активную позицию, открыто призывая западные компании заключать транзитное соглашение. В 2024-м политика компании молчаливая и предельно прагматичная. При первых же попытках вилять, шантажировать и не платить за поставки мгновенно был закручен вентиль в Молдавию, а затем — в Австрию. И руководство "Газпрома", и Александр Новак как официальное лицо правительства постоянно подчеркивали, что Россия не будет никого упрашивать и что Европа не демонстрирует никаких признаков желания продолжать импорт. Была сформирована общая позиция (совершенно правдивая, к слову), что поставки голубого топлива нужны в первую очередь Европе, а мы без них вполне проживем.Политики Старого Света до хрипоты клялись, что контракт продлеваться не будет, а операторы вкупе с промышленниками подсчитывали убытки от перехода на американский СПГ. "Газпром" молчал, клиент мариновался.Однако шутки в сторону. Главная загадка грядущих переговоров по пролонгации контракта — это объемы прокачки и схема, по которой они будут реализовываться. Потому что Киев своей позиции не изменил. В частности, украинский премьер-министр на днях разговаривал по телефону с Робертом Фицо и заявил, что Украина ни при каких условиях не заключит контракт с "Газпромом", при этом готова качать газ в Европу от любых третьих поставщиков. Вроде бы совершенно нелогичная чушь, но лишь на первый взгляд.Все участники этого геополитического газового покера прекрасно понимают, что газ в трубе может быть только российский, но в точке его входа на Украину можно заняться документальным колдовством. В случае с Украиной речь еще и о переложении всех рисков на европейских партнеров. Переговоры давно шли, и сейчас Киев, вставший в ультимативную позу, фактически вынуждает ЕС принять условия закупок по формуле DAF (delivered at frontier). То есть когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.Таким образом режим нелегитимного Зеленского сохраняет лицо перед своим редеющим населением, дополнительно сняв с себя обвинения в получении российских выплат за транзит. Оплачивать прокачку будут уже европейские компании в евро, что также позволит взаимозачетом погашать долги Украины за поставленные оружие и технику. Россию такой вариант тоже устроил бы, так как из торговой схемы исключается совершенно невменяемый в переговорном плане Киев. К тому же историческая украинская традиция воровать газ из трубы теперь становится головной болью Европы.Западные компании все это тоже понимают, поэтому до последнего открещивались от сомнительного счастья прямого взаимодействия с украинцами, но время для маневров неумолимо истекает — СВО и не думает заканчиваться, а впереди еще два месяца зимы.На каких условиях будет заключен новый контракт, мы узнаем уже достаточно скоро. В завершение отметим лишь, что история в очередной раз шмякнула Запад носом в беспощадную реальность. В выигрыше всегда те, у кого нормальные отношения с Россией. Всем прочим остается лишь покупать неустранимый российский газ с наценкой посредника. Платить и много думать.

https://ria.ru/20241218/gaz-1989817123.html

https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985228799.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, европа, украина, газпром, природный газ