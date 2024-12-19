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Украинский транзит — теперь проблема Европы - РИА Новости, 19.12.2024
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08:00 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
Украинский транзит — теперь проблема Европы
Украинский транзит — теперь проблема Европы - РИА Новости, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:00:00+03:00
2024-12-19T08:00:00+03:00
аналитика
европа
украина
газпром
природный газ
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Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами. Например, "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на переговоры с "Газпромом". И это было бы абсолютной правдой — как минимум применительно к каждому четырехлетнему периоду, на протяжении которого и Киев, и Брюссель клянутся всеми святыми, что больше никогда и ни кубометра. В 2024-м, правда, европейцы не стали тянуть до новогодних салатов и озаботились спасением собственных экономик загодя. Издание Bloomberg со ссылкой на словацкую газовую компанию SPP сообщает, что крупные газовые компании Европы подписали общую декларацию о необходимости продления транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.Речь идет о таких организациях, как упомянутая SPP, ее оператор Eustream AS, их венгерские коллеги из MOL Uzbek Oil and Gas Plc, MVM, а также о ряде торговых ассоциаций и промышленных клиентов из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, напрямую закупающих российский газ, но уже формально принадлежащий европейским юрлицам. В качестве обоснования для продления транзитного соглашения называется значительный экономический ущерб, который понесет Центральная Европа в случае реального (а не мнимого, как сейчас) прекращения импорта газа. В переводе с официального на понятный это означает, что экономикам всех ведущих стран ЕС, и так пребывающим в не лучшей исторической форме, при перекрытии российской трубы останется лишь завернуться в простыню и ползти по направлению к кладбищу.С ходу на себя обращают внимание два момента.Во-первых, декларация направлена в Еврокомиссию в середине декабря, то есть энергетики окончательно потеряли веру в адекватность брюссельского политического обкома и заранее стелют соломку, не доводя ситуацию до календарной крайности. Крючкотворам в ЕК дается время на возмущение, отрицание, торг и принятие упрямых законов физики и экономики. Во-вторых, среди саботажников экологической повестки и антироссийского политического курса сплошь страны Восточной Европы, где к тому же у власти находятся крайне неудобные Брюсселю лидеры. Это Виктор Орбан, которому западные политологи прочат должность лучшего друга и порученца Трампа в Старом Свете. И Роберт Фицо, которого чуть не застрелил проукраинский активист и который буквально вчера заявил, что Украина никогда не будет принята в НАТО.Венгрия уже выбила себе уникальное право на импорт российских углеводородов в обход санкций и недавно подала новое требование разрешить ей рублевые операции через Газпромбанк, то есть вести официальную закупку российских ресурсов на российских же условиях. Словакия таких преференций пока не имеет, но аналогичные запросы в Брюссель тоже направила.С одной стороны, весь этот внутриевропейский цирк на российской трубе очень похож на аналогичные кульбиты в декабре 2020-го, с другой — в корне отличается.Как минимум тем, что четыре года назад "Газпром" занимал активную позицию, открыто призывая западные компании заключать транзитное соглашение. В 2024-м политика компании молчаливая и предельно прагматичная. При первых же попытках вилять, шантажировать и не платить за поставки мгновенно был закручен вентиль в Молдавию, а затем — в Австрию. И руководство "Газпрома", и Александр Новак как официальное лицо правительства постоянно подчеркивали, что Россия не будет никого упрашивать и что Европа не демонстрирует никаких признаков желания продолжать импорт. Была сформирована общая позиция (совершенно правдивая, к слову), что поставки голубого топлива нужны в первую очередь Европе, а мы без них вполне проживем.Политики Старого Света до хрипоты клялись, что контракт продлеваться не будет, а операторы вкупе с промышленниками подсчитывали убытки от перехода на американский СПГ. "Газпром" молчал, клиент мариновался.Однако шутки в сторону. Главная загадка грядущих переговоров по пролонгации контракта — это объемы прокачки и схема, по которой они будут реализовываться. Потому что Киев своей позиции не изменил. В частности, украинский премьер-министр на днях разговаривал по телефону с Робертом Фицо и заявил, что Украина ни при каких условиях не заключит контракт с "Газпромом", при этом готова качать газ в Европу от любых третьих поставщиков. Вроде бы совершенно нелогичная чушь, но лишь на первый взгляд.Все участники этого геополитического газового покера прекрасно понимают, что газ в трубе может быть только российский, но в точке его входа на Украину можно заняться документальным колдовством. В случае с Украиной речь еще и о переложении всех рисков на европейских партнеров. Переговоры давно шли, и сейчас Киев, вставший в ультимативную позу, фактически вынуждает ЕС принять условия закупок по формуле DAF (delivered at frontier). То есть когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.Таким образом режим нелегитимного Зеленского сохраняет лицо перед своим редеющим населением, дополнительно сняв с себя обвинения в получении российских выплат за транзит. Оплачивать прокачку будут уже европейские компании в евро, что также позволит взаимозачетом погашать долги Украины за поставленные оружие и технику. Россию такой вариант тоже устроил бы, так как из торговой схемы исключается совершенно невменяемый в переговорном плане Киев. К тому же историческая украинская традиция воровать газ из трубы теперь становится головной болью Европы.Западные компании все это тоже понимают, поэтому до последнего открещивались от сомнительного счастья прямого взаимодействия с украинцами, но время для маневров неумолимо истекает — СВО и не думает заканчиваться, а впереди еще два месяца зимы.На каких условиях будет заключен новый контракт, мы узнаем уже достаточно скоро. В завершение отметим лишь, что история в очередной раз шмякнула Запад носом в беспощадную реальность. В выигрыше всегда те, у кого нормальные отношения с Россией. Всем прочим остается лишь покупать неустранимый российский газ с наценкой посредника. Платить и много думать.
https://ria.ru/20241218/gaz-1989817123.html
https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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аналитика, европа, украина, газпром, природный газ
Аналитика, Европа, Украина, Газпром, Природный газ

Украинский транзит — теперь проблема Европы

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами. Например, "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на переговоры с "Газпромом". И это было бы абсолютной правдой — как минимум применительно к каждому четырехлетнему периоду, на протяжении которого и Киев, и Брюссель клянутся всеми святыми, что больше никогда и ни кубометра. В 2024-м, правда, европейцы не стали тянуть до новогодних салатов и озаботились спасением собственных экономик загодя. Издание Bloomberg со ссылкой на словацкую газовую компанию SPP сообщает, что крупные газовые компании Европы подписали общую декларацию о необходимости продления транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.
Речь идет о таких организациях, как упомянутая SPP, ее оператор Eustream AS, их венгерские коллеги из MOL Uzbek Oil and Gas Plc, MVM, а также о ряде торговых ассоциаций и промышленных клиентов из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, напрямую закупающих российский газ, но уже формально принадлежащий европейским юрлицам. В качестве обоснования для продления транзитного соглашения называется значительный экономический ущерб, который понесет Центральная Европа в случае реального (а не мнимого, как сейчас) прекращения импорта газа. В переводе с официального на понятный это означает, что экономикам всех ведущих стран ЕС, и так пребывающим в не лучшей исторической форме, при перекрытии российской трубы останется лишь завернуться в простыню и ползти по направлению к кладбищу.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Вчера, 04:35
С ходу на себя обращают внимание два момента.
Во-первых, декларация направлена в Еврокомиссию в середине декабря, то есть энергетики окончательно потеряли веру в адекватность брюссельского политического обкома и заранее стелют соломку, не доводя ситуацию до календарной крайности. Крючкотворам в ЕК дается время на возмущение, отрицание, торг и принятие упрямых законов физики и экономики. Во-вторых, среди саботажников экологической повестки и антироссийского политического курса сплошь страны Восточной Европы, где к тому же у власти находятся крайне неудобные Брюсселю лидеры. Это Виктор Орбан, которому западные политологи прочат должность лучшего друга и порученца Трампа в Старом Свете. И Роберт Фицо, которого чуть не застрелил проукраинский активист и который буквально вчера заявил, что Украина никогда не будет принята в НАТО.
Венгрия уже выбила себе уникальное право на импорт российских углеводородов в обход санкций и недавно подала новое требование разрешить ей рублевые операции через Газпромбанк, то есть вести официальную закупку российских ресурсов на российских же условиях. Словакия таких преференций пока не имеет, но аналогичные запросы в Брюссель тоже направила.
С одной стороны, весь этот внутриевропейский цирк на российской трубе очень похож на аналогичные кульбиты в декабре 2020-го, с другой — в корне отличается.
Как минимум тем, что четыре года назад "Газпром" занимал активную позицию, открыто призывая западные компании заключать транзитное соглашение. В 2024-м политика компании молчаливая и предельно прагматичная. При первых же попытках вилять, шантажировать и не платить за поставки мгновенно был закручен вентиль в Молдавию, а затем — в Австрию. И руководство "Газпрома", и Александр Новак как официальное лицо правительства постоянно подчеркивали, что Россия не будет никого упрашивать и что Европа не демонстрирует никаких признаков желания продолжать импорт. Была сформирована общая позиция (совершенно правдивая, к слову), что поставки голубого топлива нужны в первую очередь Европе, а мы без них вполне проживем.
Политики Старого Света до хрипоты клялись, что контракт продлеваться не будет, а операторы вкупе с промышленниками подсчитывали убытки от перехода на американский СПГ. "Газпром" молчал, клиент мариновался.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Молдавия отказалась вести переговоры с Украиной о газе для Приднестровья
16 декабря, 23:41
Однако шутки в сторону. Главная загадка грядущих переговоров по пролонгации контракта — это объемы прокачки и схема, по которой они будут реализовываться. Потому что Киев своей позиции не изменил. В частности, украинский премьер-министр на днях разговаривал по телефону с Робертом Фицо и заявил, что Украина ни при каких условиях не заключит контракт с "Газпромом", при этом готова качать газ в Европу от любых третьих поставщиков. Вроде бы совершенно нелогичная чушь, но лишь на первый взгляд.
Все участники этого геополитического газового покера прекрасно понимают, что газ в трубе может быть только российский, но в точке его входа на Украину можно заняться документальным колдовством. В случае с Украиной речь еще и о переложении всех рисков на европейских партнеров. Переговоры давно шли, и сейчас Киев, вставший в ультимативную позу, фактически вынуждает ЕС принять условия закупок по формуле DAF (delivered at frontier). То есть когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.
Таким образом режим нелегитимного Зеленского сохраняет лицо перед своим редеющим населением, дополнительно сняв с себя обвинения в получении российских выплат за транзит. Оплачивать прокачку будут уже европейские компании в евро, что также позволит взаимозачетом погашать долги Украины за поставленные оружие и технику. Россию такой вариант тоже устроил бы, так как из торговой схемы исключается совершенно невменяемый в переговорном плане Киев. К тому же историческая украинская традиция воровать газ из трубы теперь становится головной болью Европы.
Западные компании все это тоже понимают, поэтому до последнего открещивались от сомнительного счастья прямого взаимодействия с украинцами, но время для маневров неумолимо истекает — СВО и не думает заканчиваться, а впереди еще два месяца зимы.
На каких условиях будет заключен новый контракт, мы узнаем уже достаточно скоро. В завершение отметим лишь, что история в очередной раз шмякнула Запад носом в беспощадную реальность. В выигрыше всегда те, у кого нормальные отношения с Россией. Всем прочим остается лишь покупать неустранимый российский газ с наценкой посредника. Платить и много думать.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии, заявил Сийярто
22 ноября, 16:07
 
АналитикаЕвропаУкраинаГазпромПриродный газ
 
 
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