https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
Украинский транзит — теперь проблема Европы
Украинский транзит — теперь проблема Европы - РИА Новости, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:00:00+03:00
2024-12-19T08:00:00+03:00
2024-12-19T08:00:00+03:00
аналитика
европа
украина
газпром
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963251_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_f65321aea322a6026f01831bf22d4f63.jpg
Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами. Например, "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на переговоры с "Газпромом". И это было бы абсолютной правдой — как минимум применительно к каждому четырехлетнему периоду, на протяжении которого и Киев, и Брюссель клянутся всеми святыми, что больше никогда и ни кубометра. В 2024-м, правда, европейцы не стали тянуть до новогодних салатов и озаботились спасением собственных экономик загодя. Издание Bloomberg со ссылкой на словацкую газовую компанию SPP сообщает, что крупные газовые компании Европы подписали общую декларацию о необходимости продления транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.Речь идет о таких организациях, как упомянутая SPP, ее оператор Eustream AS, их венгерские коллеги из MOL Uzbek Oil and Gas Plc, MVM, а также о ряде торговых ассоциаций и промышленных клиентов из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, напрямую закупающих российский газ, но уже формально принадлежащий европейским юрлицам. В качестве обоснования для продления транзитного соглашения называется значительный экономический ущерб, который понесет Центральная Европа в случае реального (а не мнимого, как сейчас) прекращения импорта газа. В переводе с официального на понятный это означает, что экономикам всех ведущих стран ЕС, и так пребывающим в не лучшей исторической форме, при перекрытии российской трубы останется лишь завернуться в простыню и ползти по направлению к кладбищу.С ходу на себя обращают внимание два момента.Во-первых, декларация направлена в Еврокомиссию в середине декабря, то есть энергетики окончательно потеряли веру в адекватность брюссельского политического обкома и заранее стелют соломку, не доводя ситуацию до календарной крайности. Крючкотворам в ЕК дается время на возмущение, отрицание, торг и принятие упрямых законов физики и экономики. Во-вторых, среди саботажников экологической повестки и антироссийского политического курса сплошь страны Восточной Европы, где к тому же у власти находятся крайне неудобные Брюсселю лидеры. Это Виктор Орбан, которому западные политологи прочат должность лучшего друга и порученца Трампа в Старом Свете. И Роберт Фицо, которого чуть не застрелил проукраинский активист и который буквально вчера заявил, что Украина никогда не будет принята в НАТО.Венгрия уже выбила себе уникальное право на импорт российских углеводородов в обход санкций и недавно подала новое требование разрешить ей рублевые операции через Газпромбанк, то есть вести официальную закупку российских ресурсов на российских же условиях. Словакия таких преференций пока не имеет, но аналогичные запросы в Брюссель тоже направила.С одной стороны, весь этот внутриевропейский цирк на российской трубе очень похож на аналогичные кульбиты в декабре 2020-го, с другой — в корне отличается.Как минимум тем, что четыре года назад "Газпром" занимал активную позицию, открыто призывая западные компании заключать транзитное соглашение. В 2024-м политика компании молчаливая и предельно прагматичная. При первых же попытках вилять, шантажировать и не платить за поставки мгновенно был закручен вентиль в Молдавию, а затем — в Австрию. И руководство "Газпрома", и Александр Новак как официальное лицо правительства постоянно подчеркивали, что Россия не будет никого упрашивать и что Европа не демонстрирует никаких признаков желания продолжать импорт. Была сформирована общая позиция (совершенно правдивая, к слову), что поставки голубого топлива нужны в первую очередь Европе, а мы без них вполне проживем.Политики Старого Света до хрипоты клялись, что контракт продлеваться не будет, а операторы вкупе с промышленниками подсчитывали убытки от перехода на американский СПГ. "Газпром" молчал, клиент мариновался.Однако шутки в сторону. Главная загадка грядущих переговоров по пролонгации контракта — это объемы прокачки и схема, по которой они будут реализовываться. Потому что Киев своей позиции не изменил. В частности, украинский премьер-министр на днях разговаривал по телефону с Робертом Фицо и заявил, что Украина ни при каких условиях не заключит контракт с "Газпромом", при этом готова качать газ в Европу от любых третьих поставщиков. Вроде бы совершенно нелогичная чушь, но лишь на первый взгляд.Все участники этого геополитического газового покера прекрасно понимают, что газ в трубе может быть только российский, но в точке его входа на Украину можно заняться документальным колдовством. В случае с Украиной речь еще и о переложении всех рисков на европейских партнеров. Переговоры давно шли, и сейчас Киев, вставший в ультимативную позу, фактически вынуждает ЕС принять условия закупок по формуле DAF (delivered at frontier). То есть когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.Таким образом режим нелегитимного Зеленского сохраняет лицо перед своим редеющим населением, дополнительно сняв с себя обвинения в получении российских выплат за транзит. Оплачивать прокачку будут уже европейские компании в евро, что также позволит взаимозачетом погашать долги Украины за поставленные оружие и технику. Россию такой вариант тоже устроил бы, так как из торговой схемы исключается совершенно невменяемый в переговорном плане Киев. К тому же историческая украинская традиция воровать газ из трубы теперь становится головной болью Европы.Западные компании все это тоже понимают, поэтому до последнего открещивались от сомнительного счастья прямого взаимодействия с украинцами, но время для маневров неумолимо истекает — СВО и не думает заканчиваться, а впереди еще два месяца зимы.На каких условиях будет заключен новый контракт, мы узнаем уже достаточно скоро. В завершение отметим лишь, что история в очередной раз шмякнула Запад носом в беспощадную реальность. В выигрыше всегда те, у кого нормальные отношения с Россией. Всем прочим остается лишь покупать неустранимый российский газ с наценкой посредника. Платить и много думать.
https://ria.ru/20241218/gaz-1989817123.html
https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985228799.html
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963251_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_533de03c72176e65317ced92a303a7ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, европа, украина, газпром, природный газ
Аналитика, Европа, Украина, Газпром, Природный газ
Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами. Например, "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на переговоры с "Газпромом". И это было бы абсолютной правдой — как минимум применительно к каждому четырехлетнему периоду, на протяжении которого и Киев, и Брюссель клянутся всеми святыми, что больше никогда и ни кубометра. В 2024-м, правда, европейцы не стали тянуть до новогодних салатов и озаботились спасением собственных экономик загодя. Издание Bloomberg со ссылкой на словацкую газовую компанию SPP сообщает, что крупные газовые компании Европы подписали общую декларацию о необходимости продления транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.
Речь идет о таких организациях, как упомянутая SPP, ее оператор Eustream AS, их венгерские коллеги из MOL Uzbek Oil and Gas Plc, MVM, а также о ряде торговых ассоциаций и промышленных клиентов из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, напрямую закупающих российский газ, но уже формально принадлежащий европейским юрлицам. В качестве обоснования для продления транзитного соглашения называется значительный экономический ущерб, который понесет Центральная Европа в случае реального (а не мнимого, как сейчас) прекращения импорта газа. В переводе с официального на понятный это означает, что экономикам всех ведущих стран ЕС, и так пребывающим в не лучшей исторической форме, при перекрытии российской трубы останется лишь завернуться в простыню и ползти по направлению к кладбищу.
С ходу на себя обращают внимание два момента.
Во-первых, декларация направлена в Еврокомиссию в середине декабря, то есть энергетики окончательно потеряли веру в адекватность брюссельского политического обкома и заранее стелют соломку, не доводя ситуацию до календарной крайности. Крючкотворам в ЕК дается время на возмущение, отрицание, торг и принятие упрямых законов физики и экономики. Во-вторых, среди саботажников экологической повестки и антироссийского политического курса сплошь страны Восточной Европы, где к тому же у власти находятся крайне неудобные Брюсселю лидеры. Это Виктор Орбан, которому западные политологи прочат должность лучшего друга и порученца Трампа в Старом Свете. И Роберт Фицо, которого чуть не застрелил проукраинский активист и который буквально вчера заявил, что Украина никогда не будет принята в НАТО.
Венгрия уже выбила себе уникальное право на импорт российских углеводородов в обход санкций и недавно подала новое требование разрешить ей рублевые операции через Газпромбанк, то есть вести официальную закупку российских ресурсов на российских же условиях. Словакия таких преференций пока не имеет, но аналогичные запросы в Брюссель тоже направила.
С одной стороны, весь этот внутриевропейский цирк на российской трубе очень похож на аналогичные кульбиты в декабре 2020-го, с другой — в корне отличается.
Как минимум тем, что четыре года назад "Газпром" занимал активную позицию, открыто призывая западные компании заключать транзитное соглашение. В 2024-м политика компании молчаливая и предельно прагматичная. При первых же попытках вилять, шантажировать и не платить за поставки мгновенно был закручен вентиль в Молдавию, а затем — в Австрию. И руководство "Газпрома", и Александр Новак как официальное лицо правительства постоянно подчеркивали, что Россия не будет никого упрашивать и что Европа не демонстрирует никаких признаков желания продолжать импорт. Была сформирована общая позиция (совершенно правдивая, к слову), что поставки голубого топлива нужны в первую очередь Европе, а мы без них вполне проживем.
Политики Старого Света до хрипоты клялись, что контракт продлеваться не будет, а операторы вкупе с промышленниками подсчитывали убытки от перехода на американский СПГ. "Газпром" молчал, клиент мариновался.
Однако шутки в сторону. Главная загадка грядущих переговоров по пролонгации контракта — это объемы прокачки и схема, по которой они будут реализовываться. Потому что Киев своей позиции не изменил. В частности, украинский премьер-министр на днях разговаривал по телефону с Робертом Фицо и заявил, что Украина ни при каких условиях не заключит контракт с "Газпромом", при этом готова качать газ в Европу от любых третьих поставщиков. Вроде бы совершенно нелогичная чушь, но лишь на первый взгляд.
Все участники этого геополитического газового покера прекрасно понимают, что газ в трубе может быть только российский, но в точке его входа на Украину можно заняться документальным колдовством. В случае с Украиной речь еще и о переложении всех рисков на европейских партнеров. Переговоры давно шли, и сейчас Киев, вставший в ультимативную позу, фактически вынуждает ЕС принять условия закупок по формуле DAF (delivered at frontier). То есть когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.
Таким образом режим нелегитимного Зеленского сохраняет лицо перед своим редеющим населением, дополнительно сняв с себя обвинения в получении российских выплат за транзит. Оплачивать прокачку будут уже европейские компании в евро, что также позволит взаимозачетом погашать долги Украины за поставленные оружие и технику. Россию такой вариант тоже устроил бы, так как из торговой схемы исключается совершенно невменяемый в переговорном плане Киев. К тому же историческая украинская традиция воровать газ из трубы теперь становится головной болью Европы.
Западные компании все это тоже понимают, поэтому до последнего открещивались от сомнительного счастья прямого взаимодействия с украинцами, но время для маневров неумолимо истекает — СВО и не думает заканчиваться, а впереди еще два месяца зимы.
На каких условиях будет заключен новый контракт, мы узнаем уже достаточно скоро. В завершение отметим лишь, что история в очередной раз шмякнула Запад носом в беспощадную реальность. В выигрыше всегда те, у кого нормальные отношения с Россией. Всем прочим остается лишь покупать неустранимый российский газ с наценкой посредника. Платить и много думать.