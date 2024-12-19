https://ria.ru/20241219/translyatsiya-1990156887.html
Трансляция прямой линии с Путиным, которая велась в Telegram, пропала
Трансляция прямой линии с Путиным, которая велась в Telegram, пропала - РИА Новости, 19.12.2024
Трансляция прямой линии с Путиным, которая велась в Telegram, пропала
Трансляция прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая велась в Telegram-каналах, пропала, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:37:00+03:00
2024-12-19T14:37:00+03:00
2024-12-19T14:38:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Трансляция прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая велась в Telegram-каналах, пропала, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Трансляцию вели крупные Telegram-каналы, в том числе, "РИА Новости" и "Кремль. Новости". Пользователи видят значок трансляции, но при попытке вступить в нее отображается надпись о том, что канал "не ведет трансляцию в данный момент". В программах для стриминга также появилось сообщение, что "Telegram пока не видит трансляции из Вашей программы для стриминга". В числе возможных проблем указывается ввод некорректного ключа трансляции и ссылки на сервер. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг, 19 декабря.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, технологии, происшествия, россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Технологии, Происшествия, Россия
Трансляция прямой линии с Путиным, которая велась в Telegram, пропала
Трансляция прямой линии с Путиным, которая велась в Telegram-каналах, пропала