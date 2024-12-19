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В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ
В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ
Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже, сообщает журнал Starhit со ссылкой на знакомую погибшей. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:05:00+03:00
2024-12-19T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже, сообщает журнал Starhit со ссылкой на знакомую погибшей."Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света", — сообщила журналу знакомая.Как указано в сообщении на личной странице модели в соцсети Instagram*, прощание с погибшей пройдет 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.Светлана Савицкая вела различные телешоу на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и RU. TV, а также участвовала в съемках для модных журналов Glamour, L’Officiel и Bazaar в качестве модели. Кроме того, Савицкая выпускала песни под псевдонимом SAVA.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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россия, франция, дтп, светлана савицкая
Шоубиз, Россия, Франция, ДТП, Светлана Савицкая
В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ
Starhit: модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбила машина в Париже