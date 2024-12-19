https://ria.ru/20241219/televeduschaya-1990029276.html

В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ

В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024

В ДТП в Париже погибла российская телеведущая, пишут СМИ

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже, сообщает журнал Starhit со ссылкой на знакомую погибшей. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:05:00+03:00

2024-12-19T04:05:00+03:00

2024-12-19T11:28:00+03:00

шоубиз

россия

франция

дтп

светлана савицкая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063843_0:429:2048:1581_1920x0_80_0_0_c431af6171ef2c374421e7aca22e60e1.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами автомобиля в Париже, сообщает журнал Starhit со ссылкой на знакомую погибшей."Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света", — сообщила журналу знакомая.Как указано в сообщении на личной странице модели в соцсети Instagram*, прощание с погибшей пройдет 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.Светлана Савицкая вела различные телешоу на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и RU. TV, а также участвовала в съемках для модных журналов Glamour, L’Officiel и Bazaar в качестве модели. Кроме того, Савицкая выпускала песни под псевдонимом SAVA.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, дтп, светлана савицкая