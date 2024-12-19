https://ria.ru/20241219/svo-1990260005.html

Спецоперация, 19 декабря: Путин заявил, что СВО надо было начинать раньше

Спецоперация, 19 декабря: Путин заявил, что СВО надо было начинать раньше - РИА Новости, 19.12.2024

Спецоперация, 19 декабря: Путин заявил, что СВО надо было начинать раньше

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:34:00+03:00

2024-12-19T19:34:00+03:00

2024-12-19T19:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше и готовиться к дальнейшим мероприятиям. Он подчеркнул, что решение было вынужденным, ситуацию в том виде, какой она была на тот момент, нельзя было оставлять. Последние два с лишним года с начала СВО он назвал тяжелым испытанием для всей страны. Президент заявил, что ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение российских войск идет по всей линии фронта, причем территорию они возвращают километрами ежедневно и движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Возможности Вооруженных Сил РФ возрастают, а бойцы действуют героически, подчеркнул он. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, было развернуто знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Путин заявил, что оно представляет все боевые знамена бойцов, которые сражаются за Родину. Он подчеркнул, что 155-я бригада вместе с 810-й бригадой морской пехоты, а также 76-й и 106-й дивизиями ВДВ, мотострелками и мотопехотой выдавливают противника из Курской области. Всем бойцам на передовой он пожелал удачи и возвращения домой. Президент рассказал, что в ходе СВО с Россией воюют практически все члены НАТО. Тем не менее, боеготовность российской армии и мощность оборонно-промышленного комплекса находится на самом высоком месте в мире. Говоря о возможности поставки Украине американской системы ПВО THAAD, он предупредил, что "наши ребята" на Украине сообщат, что в ней нового, есть ли какие-то ценные для РФ решения. Саму американскую систему он назвал аналогом российской С-400, но с более слабыми характеристиками. ВСУ потеряли в Курской области больше, чем на всей линии боевого соприкосновенияПутин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят и выбьют оттуда ВСУ. Он признался, что имеет представление, когда это произойдёт, но конкретную дату решил не называть. Он объяснил это тем, что не хочет, чтобы бойцы, которые его услышат, пошли "во что бы то ни стало к этой дате" и не считались бы с потерями. Украина, по его словам, бросает свои лучшие штурмовые подразделения на убой в Курской области, а военного смысла в украинском вторжении не было никакого. Он также выразил сожаление, что Минобороны не обратило внимание на ситуацию, когда у бойцов, решающих задачи в Курской области, возникают проблемы с боевыми выплатами из-за того, что этот регион не входит в зону СВО. Президент подчеркнул, что эту ситуацию нужно исправлять. Кроме того, он привёл данные по потерям техники ВСУ в Курской области. Количество уничтоженной там техники превзошло объём того, чего ВСУ лишились на всей линии боевого соприкосновения в прошлом году. Ущерб Курской области, по его словам, можно будет оценить после того, как ее освободят. Все разрушенные объекты, жильё и инфраструктуру в Курской области будут восстановлены, заверил он, а пострадавшие жители региона получат всё, что им причитается. Также Путин анонсировал выдачу сертификатов на восстановление жилья. ПереговорыПутин обратил внимание, что сейчас у украинской стороны нет легитимной личности, с которой Россия могла бы вести переговоры. Он отметил, что если там будут организованы выборы, то их победитель получит такую легитимность. "Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", подчеркнул президент. По его словам, Россия готова не только к переговорам, но и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова. Отвечая на вопрос американского журналиста о "слабости России", Путин процитировал Марка Твена: "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Путин напомнил, что не виделся с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом более четырёх лет, но готов с ним увидеться в любое время, а если такая встреча произойдёт, то главам двух государств будет о чем поговорить. В России столько же украинцев, сколько и на УкраинеПутин также заявил, что возрождение новых регионов идет хорошими темпами, и все они входят в зону самообеспеченности. Отмечая на соответствующий вопрос, он заверил, что у страны хватит сил и средств, чтобы восстановить и наладить развитие всех своих исторических территорий. В новых регионах, по словам президента, уже восстановлена 21 тысяча объектов, а в течение ближайших 5-6 лет будут восстановлены и построены ещё 20 тысяч. Кроме того, по оценкам Путина, в России уже проживают столько же украинцев, сколько и на самой Украине. Россия не будет тратить боеприпасы, чтобы бить по мошенническим колл-центрам на Украине, которые выманивают деньги у россиян, также заявил в ходе пресс-конференции Путин. Он уточнил, что в числе приоритетных целей – военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, а также центры принятия решений. Не останется без ответаКак сообщили вечером в Минобороны РФ, 18 декабря Киев нанёс ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Комплексы ПВО С-400 и "Бук-М3", по данным Минобороны РФ, сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате её падения было повреждено техническое строение на территории комбината. Ракетный удар не останется без ответа, подчеркнули в МО РФ. Уничтожили HIMARSВ опубликованной в четверг сводке Минобороны РФ говорится, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Кроме того, "Восток" и другие группировки нанесли противнику поражение и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 1630 человек. Также Киев лишился пусковой установки РСЗО HIMARS, одной БМП, семи бронемашин, в том числе одной "Козак", двух бронетранспортёров, в том числе американского М113, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, "Богдана" и двух "Гвоздика", гаубицы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" двух самоходных артиллерийских установок "Акация", трёх орудий Д-20 и шести гаубиц Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 154 беспилотника самолетного типа. Как говорится в отдельной сводке по ситуации на курском направлении, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах 12 населенных Курской области и отразили две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении свыше 225 военнослужащих, танк, три БМП, пять бронемашин, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и 2С1 "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов. За всё время боёв здесь Киев лишился более 42100 человек. Тяжелейший проколФСБ России утром в четверг показала кадры задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, и действовавшего по указанию украинских спецслужб. В ходе пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, темы убийства Кириллова коснулся и Путин. Президент подчеркнул, что это преступление было совершено способом, опасным для многих. Спецслужбы, по его словам, пропустили его, а впредь нужно не допускать таких тяжелейших проколов. Он также отметил, что режим в Киеве не однократно совершал такие террористические преступления в отношении многих граждан Российской Федерации. Провокация в день святого НиколаяМэр Горловки Иван Приходько сообщил, что девять человек были ранены в четверг около городской больницы в Горловке в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел Горловки в день прямой линии президента РФ провокацией. По его словам, "украинские террористы вновь показали свою бесчеловечность, в День Святого Николая обстреляв территорию рядом с центральной больницей Горловки кассетными боеприпасами". Склады опустелиПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку миротворцев на Украину, однако, по его словам, этот вопрос требует длительного обсуждения и анализа. Литовский президент Гитанас Науседа признал, что Литве и ряду других стран Евросоюза уже нечего передавать Украине, потому что оружейные склады опустели. В то же время, по его словам, у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы для поддержки Украины. Чьи условия?Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но выставил условия. По его словам, "исключительно условия Украины" должны быть теми условиями, на которых Киев готов был бы заключить мир. На Украине сотрудникам военкоматов не доверяют 67% жителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".

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