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Самарский губернатор передал автомобили для ФСИН и Росгвардии в зону СВО - РИА Новости, 19.12.2024
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17:09 19.12.2024 (обновлено: 17:22 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990218587.html
Самарский губернатор передал автомобили для ФСИН и Росгвардии в зону СВО
Самарский губернатор передал автомобили для ФСИН и Росгвардии в зону СВО - РИА Новости, 19.12.2024
Самарский губернатор передал автомобили для ФСИН и Росгвардии в зону СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии, в том числе для выполнения задач в зоне... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:09:00+03:00
2024-12-19T17:22:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сво
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии, в том числе для выполнения задач в зоне СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал партию техники для использования в служебной деятельности сотрудникам региональных подразделений Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Ключи от 11 автомобилей... вручены представителям управления Росгвардии по Самарской области. Этот транспорт предназначен для выполнения сотрудниками поставленных задач в зоне СВО", - говорится в сообщении правительства региона. Также сотрудникам Росгвардии передали свыше 120 квадрокоптеров, произведенных в Самарской области. "Это не только военно-техническая, но и моральная поддержка наших воинов. Нашим героям крайне важно знать, что мы верим в них, верим в нашу победу", - отметил Федорищев. Десять автомобилей для регионального управления ФСИН закупили в рамках госпрограммы по обеспечению правопорядка. Транспортные средства и квадрокоптеры закупили за счет средств регионального бюджета. Правительство области регулярно принимает меры по повышению эффективности работы правоохранительных органов. При этом такая единоразовая помощь на сумму 60 миллионов рублей выделяется впервые. "Уверен, что наши совместные усилия позволят обеспечить решение поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задач на должном уровне", - заключил Федорищев.
https://ria.ru/20241218/fedorischev-1990006388.html
https://ria.ru/20241217/schelkunchik-1989792733.html
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вячеслав федорищев, самарская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сво
Вячеслав Федорищев, Самарская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), СВО
Самарский губернатор передал автомобили для ФСИН и Росгвардии в зону СВО

Губернатор Федорищев передал автомобили сотрудникам ФСИН и Росгвардии в зону СВО

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал технику сотрудникам региональных управлений ФСИН и Росгвардии, в том числе для выполнения задач в зоне СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал партию техники для использования в служебной деятельности сотрудникам региональных подразделений Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Ключи от 11 автомобилей... вручены представителям управления Росгвардии по Самарской области. Этот транспорт предназначен для выполнения сотрудниками поставленных задач в зоне СВО", - говорится в сообщении правительства региона.
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Также сотрудникам Росгвардии передали свыше 120 квадрокоптеров, произведенных в Самарской области. "Это не только военно-техническая, но и моральная поддержка наших воинов. Нашим героям крайне важно знать, что мы верим в них, верим в нашу победу", - отметил Федорищев.
Десять автомобилей для регионального управления ФСИН закупили в рамках госпрограммы по обеспечению правопорядка.
Транспортные средства и квадрокоптеры закупили за счет средств регионального бюджета. Правительство области регулярно принимает меры по повышению эффективности работы правоохранительных органов. При этом такая единоразовая помощь на сумму 60 миллионов рублей выделяется впервые.
"Уверен, что наши совместные усилия позволят обеспечить решение поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задач на должном уровне", - заключил Федорищев.
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Вячеслав ФедорищевСамарская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СВО
 
 
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