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Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта
Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта
Ситуация на СВО меняется кардинально, движение РФ идет по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:38:00+03:00
2024-12-19T12:38:00+03:00
2024-12-19T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация на СВО меняется кардинально, движение РФ идет по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин."Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта
Путин: ситуация на СВО меняется, движение ВС РФ идет по всей линии фронта