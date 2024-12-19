https://ria.ru/20241219/svo-1990094414.html

Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта

Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта

Ситуация на СВО меняется кардинально, движение РФ идет по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:38:00+03:00

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специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация на СВО меняется кардинально, движение РФ идет по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин."Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность