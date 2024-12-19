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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 60 человек и пусковую установку РСЗО HIMARS , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:38:00+03:00
2024-12-19T11:38:00+03:00
2024-12-19T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 60 человек и пусковую установку РСЗО HIMARS , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152 мм орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки