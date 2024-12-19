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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
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11:38 19.12.2024 (обновлено: 11:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990072705.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 60 человек и пусковую установку РСЗО HIMARS , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:38:00+03:00
2024-12-19T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 60 человек и пусковую установку РСЗО HIMARS , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152 мм орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 60 человек и пусковую установку РСЗО HIMARS , сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152 мм орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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