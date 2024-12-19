https://ria.ru/20241219/svo-1990072411.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 19.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и два склада с боеприпасами,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:37:00+03:00

2024-12-19T11:37:00+03:00

2024-12-19T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

северск

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Резниковка, Звановка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30, уничтожены два полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html

часов яр

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часов яр, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)