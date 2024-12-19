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Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 19.12.2024 (обновлено: 11:39 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990072411.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и два склада с боеприпасами,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:37:00+03:00
2024-12-19T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Резниковка, Звановка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30, уничтожены два полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html
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часов яр, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

ВСУ потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Резниковка, Звановка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30, уничтожены два полевых склада с боеприпасами.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрСеверскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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