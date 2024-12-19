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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли свыше 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:35:00+03:00
2024-12-19T11:35:00+03:00
2024-12-19T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
волчанск
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны: группировка "Север" уничтожила более ста солдат ВСУ за сутки