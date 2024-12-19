https://ria.ru/20241219/svo-1990071377.html

Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР - РИА Новости, 19.12.2024

Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:33:00+03:00

2024-12-19T11:33:00+03:00

2024-12-19T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика