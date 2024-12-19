https://ria.ru/20241219/svo-1990071377.html
Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР - РИА Новости, 19.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:33:00+03:00
2024-12-19T11:33:00+03:00
2024-12-19T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новый Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e42b98f79c6223a4cc834428c82475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР
МО: российские военные освободили населенный пункт Новый Комар в ДНР