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При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:25 19.12.2024 (обновлено: 12:33 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/suverenitet-1990088338.html
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:25:00+03:00
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россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин

Путин: для России важен суверенитет, при его утрате теряется государственность

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
РоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Политика
 
 
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