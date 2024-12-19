https://ria.ru/20241219/suverenitet-1990088338.html

При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин

При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2024

При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин

Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:25:00+03:00

2024-12-19T12:25:00+03:00

2024-12-19T12:33:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика