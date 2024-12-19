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При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2024
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:25:00+03:00
2024-12-19T12:25:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
Путин: для России важен суверенитет, при его утрате теряется государственность