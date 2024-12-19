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На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову - РИА Новости, 19.12.2024
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12:02 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/stavropole-1990080205.html
На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову
На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову - РИА Новости, 19.12.2024
На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову
Мужчина выжил после удара ножом в лобную область головы подростком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого минздрава. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:02:00+03:00
2024-12-19T12:02:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 19 дек - РИА Новости. Мужчина выжил после удара ножом в лобную область головы подростком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Пострадавшему провели операцию в больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе. По данным медиков, мужчина получил травму в ходе бытового конфликта с 17-летним подростком. "Инцидент произошел в результате бытовой ссоры. Участники конфликта – молодой человек 17 лет и наш пациент. Несовершеннолетний, вероятно, поддавшись эмоциям, и нанес ножом удар, который мог иметь фатальные последствия. Немедленный вызов скорой помощи оказался критически важным. Нож в лобной доле мозга – это экстремальное состояние, требующее не только оперативного вмешательства, но и невероятной осторожности при транспортировке. В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, ставрополь
Происшествия, Здоровье - Общество, Ставрополь
На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову

В Ставрополе мужчина выжил после удара ножом в голову подростком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 дек - РИА Новости. Мужчина выжил после удара ножом в лобную область головы подростком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Пострадавшему провели операцию в больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе. По данным медиков, мужчина получил травму в ходе бытового конфликта с 17-летним подростком.
"Инцидент произошел в результате бытовой ссоры. Участники конфликта – молодой человек 17 лет и наш пациент. Несовершеннолетний, вероятно, поддавшись эмоциям, и нанес ножом удар, который мог иметь фатальные последствия. Немедленный вызов скорой помощи оказался критически важным. Нож в лобной доле мозга – это экстремальное состояние, требующее не только оперативного вмешательства, но и невероятной осторожности при транспортировке. В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить", - говорится в сообщении.
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