https://ria.ru/20241219/stavropole-1990080205.html

На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову

На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову - РИА Новости, 19.12.2024

На Ставрополье мужчина выжил после удара ножом в голову

Мужчина выжил после удара ножом в лобную область головы подростком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого минздрава. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:02:00+03:00

2024-12-19T12:02:00+03:00

2024-12-19T12:02:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 19 дек - РИА Новости. Мужчина выжил после удара ножом в лобную область головы подростком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Пострадавшему провели операцию в больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе. По данным медиков, мужчина получил травму в ходе бытового конфликта с 17-летним подростком. "Инцидент произошел в результате бытовой ссоры. Участники конфликта – молодой человек 17 лет и наш пациент. Несовершеннолетний, вероятно, поддавшись эмоциям, и нанес ножом удар, который мог иметь фатальные последствия. Немедленный вызов скорой помощи оказался критически важным. Нож в лобной доле мозга – это экстремальное состояние, требующее не только оперативного вмешательства, но и невероятной осторожности при транспортировке. В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html

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происшествия, здоровье - общество, ставрополь