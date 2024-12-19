https://ria.ru/20241219/statuya-1990031786.html

Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем

Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем - РИА Новости, 19.12.2024

Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем

Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:01:00+03:00

2024-12-19T05:01:00+03:00

2024-12-19T05:01:00+03:00

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сахалин

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. "Внутри фигуры хищника на трех этажах разместилась уникальная арт-экспозиция, героями которой стали самые разные представители животного мира, но главным является, безусловно, тигр. Появление подобного арт-пространства стало возможным благодаря внушительным размерам скульптуры: ее длина достигает 25 метров, а высота – 7,8 метра. Кстати, среди гостей уже существует примета: если пройти все три этажа и, попав в голову хищника, загадать желание, то оно обязательно исполнится", - рассказал собеседник агентства. По словам Лазарева, объект на оленьей эко-ферме Rose Agro в Анивском районе за короткое время успел стать одной из точек притяжения для туристов и местных жителей. Министр выразил уверенность, что появление необычного арт-пространства внутри хищника сделает достопримечательность еще более интересной. "Кстати, совсем скоро на ферме появится еще один арт-объект – деревня коренных малочисленных народов севера Сахалина", - сказал в заключение министр.

https://ria.ru/20241209/knaysl-1988069042.html

https://ria.ru/20240925/tigr-1974535251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сахалин, общество