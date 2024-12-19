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Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем - РИА Новости, 19.12.2024
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05:01 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/statuya-1990031786.html
Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем
Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем - РИА Новости, 19.12.2024
Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем
Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:01:00+03:00
2024-12-19T05:01:00+03:00
россия
сахалин
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. "Внутри фигуры хищника на трех этажах разместилась уникальная арт-экспозиция, героями которой стали самые разные представители животного мира, но главным является, безусловно, тигр. Появление подобного арт-пространства стало возможным благодаря внушительным размерам скульптуры: ее длина достигает 25 метров, а высота – 7,8 метра. Кстати, среди гостей уже существует примета: если пройти все три этажа и, попав в голову хищника, загадать желание, то оно обязательно исполнится", - рассказал собеседник агентства. По словам Лазарева, объект на оленьей эко-ферме Rose Agro в Анивском районе за короткое время успел стать одной из точек притяжения для туристов и местных жителей. Министр выразил уверенность, что появление необычного арт-пространства внутри хищника сделает достопримечательность еще более интересной. "Кстати, совсем скоро на ферме появится еще один арт-объект – деревня коренных малочисленных народов севера Сахалина", - сказал в заключение министр.
https://ria.ru/20241209/knaysl-1988069042.html
https://ria.ru/20240925/tigr-1974535251.html
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россия, сахалин, общество
Россия, Сахалин, Общество
Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем

Статуя тигра, установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, стала музеем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФигура амурского тигра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Фигура амурского тигра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фигура амурского тигра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.
"Внутри фигуры хищника на трех этажах разместилась уникальная арт-экспозиция, героями которой стали самые разные представители животного мира, но главным является, безусловно, тигр. Появление подобного арт-пространства стало возможным благодаря внушительным размерам скульптуры: ее длина достигает 25 метров, а высота – 7,8 метра. Кстати, среди гостей уже существует примета: если пройти все три этажа и, попав в голову хищника, загадать желание, то оно обязательно исполнится", - рассказал собеседник агентства.
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По словам Лазарева, объект на оленьей эко-ферме Rose Agro в Анивском районе за короткое время успел стать одной из точек притяжения для туристов и местных жителей. Министр выразил уверенность, что появление необычного арт-пространства внутри хищника сделает достопримечательность еще более интересной.
"Кстати, совсем скоро на ферме появится еще один арт-объект – деревня коренных малочисленных народов севера Сахалина", - сказал в заключение министр.
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