https://ria.ru/20241219/starmer-1990017753.html

Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию

Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию - РИА Новости, 19.12.2024

Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора заявил победившему на выборах в США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Киеву... РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора заявил победившему на выборах в США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Киеву сильную позицию, сообщается в пресс-релизе британского правительства. "Премьер-министр заявил о необходимости… обеспечить Украине максимально сильную позицию", - говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что два политика обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между Великобританией и США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, сергей лавров, нато