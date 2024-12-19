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Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию - РИА Новости, 19.12.2024
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00:19 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/starmer-1990017753.html
Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию
Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию - РИА Новости, 19.12.2024
Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора заявил победившему на выборах в США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Киеву... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:19:00+03:00
2024-12-19T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора заявил победившему на выборах в США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Киеву сильную позицию, сообщается в пресс-релизе британского правительства. "Премьер-министр заявил о необходимости… обеспечить Украине максимально сильную позицию", - говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что два политика обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между Великобританией и США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Стармер заявил Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию

Премьер Британии Стармер призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора заявил победившему на выборах в США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Киеву сильную позицию, сообщается в пресс-релизе британского правительства.
"Премьер-министр заявил о необходимости… обеспечить Украине максимально сильную позицию", - говорится в заявлении.
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В заявлении также отмечается, что два политика обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между Великобританией и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаВеликобританияСШАКир СтармерДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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