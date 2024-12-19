https://ria.ru/20241219/sport-1990224714.html

Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"

Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России" - РИА Новости, 19.12.2024

Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"

Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:22:00+03:00

2024-12-19T17:22:00+03:00

2024-12-19T17:22:00+03:00

самарская область

самара

министерство спорта рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/94/1518759421_0:0:4044:2275_1920x0_80_0_0_7fa6bfb049cf28005deca69bd8ebc48d.jpg

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "Министерство спорта РФ подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации "Активные участники", в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении правительства области. Все члены семьи Суворовых любят бег и участвуют в массовых забегах, в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму. Мама Светлана также занимается судейством соревнований, сын Роман - футболом в академии "Крыльев Советов", дочь Полина увлекается легкой атлетикой. В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях. "Спорт для нас — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Но за каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли", - отметила Светлана Суворова. Семью Суворовых пригласили в Москву на торжественное награждение победителей конкурса. В этом году конкурс "Самая спортивная семья России" проводился впервые и получил широкий отклик: было подано около 900 заявок из разных регионов страны. Мероприятие направлено на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.

https://ria.ru/20241219/svo-1990218587.html

https://ria.ru/20241217/gubernator-1989800394.html

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, самара, министерство спорта рф