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Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России" - РИА Новости, 19.12.2024
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17:22 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sport-1990224714.html
Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"
Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России" - РИА Новости, 19.12.2024
Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"
Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:22:00+03:00
2024-12-19T17:22:00+03:00
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "Министерство спорта РФ подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации "Активные участники", в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении правительства области. Все члены семьи Суворовых любят бег и участвуют в массовых забегах, в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму. Мама Светлана также занимается судейством соревнований, сын Роман - футболом в академии "Крыльев Советов", дочь Полина увлекается легкой атлетикой. В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях. "Спорт для нас — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Но за каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли", - отметила Светлана Суворова. Семью Суворовых пригласили в Москву на торжественное награждение победителей конкурса. В этом году конкурс "Самая спортивная семья России" проводился впервые и получил широкий отклик: было подано около 900 заявок из разных регионов страны. Мероприятие направлено на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.
https://ria.ru/20241219/svo-1990218587.html
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самарская область, самара, министерство спорта рф
Самарская область, Самара, Министерство спорта РФ
Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"

Самарская Семья Суворовых стала победителем в конкурсе "Самая спортивная семья"

© РИА Новости / Алексей КуденкоМонумент Славы в Самаре
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Монумент Славы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Министерство спорта РФ подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации "Активные участники", в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении правительства области.
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Все члены семьи Суворовых любят бег и участвуют в массовых забегах, в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму. Мама Светлана также занимается судейством соревнований, сын Роман - футболом в академии "Крыльев Советов", дочь Полина увлекается легкой атлетикой. В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях.
"Спорт для нас — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Но за каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли", - отметила Светлана Суворова.
Семью Суворовых пригласили в Москву на торжественное награждение победителей конкурса. В этом году конкурс "Самая спортивная семья России" проводился впервые и получил широкий отклик: было подано около 900 заявок из разных регионов страны. Мероприятие направлено на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.
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