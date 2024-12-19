Самарская семья стала победителем конкурса "Самая спортивная семья России"
Самарская Семья Суворовых стала победителем в конкурсе "Самая спортивная семья"
Монумент Славы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Семья Суворовых из Самарской области победила в номинации "Активные участники" конкурса "Самая спортивная семья", который проводится по нацпроекту "Демография", сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Министерство спорта РФ подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации "Активные участники", в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении правительства области.
Все члены семьи Суворовых любят бег и участвуют в массовых забегах, в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму. Мама Светлана также занимается судейством соревнований, сын Роман - футболом в академии "Крыльев Советов", дочь Полина увлекается легкой атлетикой. В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях.
"Спорт для нас — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Но за каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли", - отметила Светлана Суворова.
Семью Суворовых пригласили в Москву на торжественное награждение победителей конкурса. В этом году конкурс "Самая спортивная семья России" проводился впервые и получил широкий отклик: было подано около 900 заявок из разных регионов страны. Мероприятие направлено на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.