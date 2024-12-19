https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990074041.html
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину "Казак",... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:43:00+03:00
2024-12-19T11:43:00+03:00
2024-12-19T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину "Казак", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Заря, Щербиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. "Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки
МО: ВСУ потеряли до 520 боевиков и бронемашину "Казак" в зоне действий "Центра"