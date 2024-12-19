https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990074041.html

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину "Казак",... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:43:00+03:00

2024-12-19T11:43:00+03:00

2024-12-19T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину "Казак", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Заря, Щербиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. "Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф