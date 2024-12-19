Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий группировки "Запад" за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.
"Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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