https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990072312.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:36:00+03:00

2024-12-19T11:36:00+03:00

2024-12-19T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область