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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
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11:36 19.12.2024 (обновлено: 11:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990072312.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:36:00+03:00
2024-12-19T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.
"Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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