Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990039252.html
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко
На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:06:00+03:00
2024-12-19T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846009_0:165:3139:1930_1920x0_80_0_0_bf1140401366ee60ac8b5174aa6b18a8.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, бойцы ВС РФ также пошли в наступление и сорвали эту попытку, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки противник неоднократно предпринимал действия наступательного характера на сватовско-кременском участке. Самый активный участок был в районе Макеевки (ЛНР). С направления Петровского (украинское название - Грековка) тремя маневренными группами вооруженные формирования Украины попытались сократить межпозиционное пространство и занять ранее утраченные позиции", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ВС РФ также пошли в наступление с целью помешать украинским военным достигнуть намеченных рубежей. В ходе встречного боя ВСУ понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи, а часть пустующих позиций, за которые шла борьба, были заняты ВС РФ.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846009_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_9daa829b8c4ac1c0d70b00885a72effd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко

Марочко: три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции в районе Макеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, бойцы ВС РФ также пошли в наступление и сорвали эту попытку, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки противник неоднократно предпринимал действия наступательного характера на сватовско-кременском участке. Самый активный участок был в районе Макеевки (ЛНР). С направления Петровского (украинское название - Грековка) тремя маневренными группами вооруженные формирования Украины попытались сократить межпозиционное пространство и занять ранее утраченные позиции", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, ВС РФ также пошли в наступление с целью помешать украинским военным достигнуть намеченных рубежей. В ходе встречного боя ВСУ понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи, а часть пустующих позиций, за которые шла борьба, были заняты ВС РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко
31 мая, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала