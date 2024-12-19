https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990039252.html
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко
На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:06:00+03:00
2024-12-19T07:06:00+03:00
2024-12-19T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846009_0:165:3139:1930_1920x0_80_0_0_bf1140401366ee60ac8b5174aa6b18a8.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, бойцы ВС РФ также пошли в наступление и сорвали эту попытку, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки противник неоднократно предпринимал действия наступательного характера на сватовско-кременском участке. Самый активный участок был в районе Макеевки (ЛНР). С направления Петровского (украинское название - Грековка) тремя маневренными группами вооруженные формирования Украины попытались сократить межпозиционное пространство и занять ранее утраченные позиции", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ВС РФ также пошли в наступление с целью помешать украинским военным достигнуть намеченных рубежей. В ходе встречного боя ВСУ понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи, а часть пустующих позиций, за которые шла борьба, были заняты ВС РФ.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989846009_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_9daa829b8c4ac1c0d70b00885a72effd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко
Марочко: три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции в районе Макеевки