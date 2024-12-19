https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990039252.html

ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко

ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024

ВС России сорвали попытку ВСУ занять позиции у Макеевки, заявил Марочко

На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:06:00+03:00

2024-12-19T07:06:00+03:00

2024-12-19T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. На сватовско-кременском участке, в районе села Макеевка (ЛНР), состоялся встречный бой за нейтральную полосу, три группы ВСУ пытались занять утраченные позиции, бойцы ВС РФ также пошли в наступление и сорвали эту попытку, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки противник неоднократно предпринимал действия наступательного характера на сватовско-кременском участке. Самый активный участок был в районе Макеевки (ЛНР). С направления Петровского (украинское название - Грековка) тремя маневренными группами вооруженные формирования Украины попытались сократить межпозиционное пространство и занять ранее утраченные позиции", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ВС РФ также пошли в наступление с целью помешать украинским военным достигнуть намеченных рубежей. В ходе встречного боя ВСУ понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи, а часть пустующих позиций, за которые шла борьба, были заняты ВС РФ.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность