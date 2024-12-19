https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990034598.html

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 19.12.2024

ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области ликвидировали несколько дронов самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:49:00+03:00

2024-12-19T05:49:00+03:00

2024-12-19T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Воронежской области ликвидировали несколько дронов самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотника сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241219/bespilotniki-1990020427.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)