https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032666.html
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области
САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:12:00+03:00
2024-12-19T05:12:00+03:00
2024-12-19T05:13:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший наводчик установки с позывным "Малыш". "Получили данные объективного контроля от артиллерийской разведки и операторов дронов, навелись и сделали несколько выстрелов, точными попаданиями группа пехоты противника была уничтожена", - сказал он. По словам военнослужащего, в Запорожской области 152-миллиметровые САУ "Акация" работают по любым целям, уничтожая личный состав и бронетехнику ВСУ, укрепления, артиллерийские батареи и склады противника. "Преимущество самоходной установки в том, что она подвижная, после отстрела цели смена огневой позиции происходит буквально за минуты", - отметил наводчик.
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчет САУ "Акация" уничтожил группу пехоты ВСУ в Запорожской области