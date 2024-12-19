https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032666.html

Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.12.2024

Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области

САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:12:00+03:00

2024-12-19T05:12:00+03:00

2024-12-19T05:13:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший наводчик установки с позывным "Малыш". "Получили данные объективного контроля от артиллерийской разведки и операторов дронов, навелись и сделали несколько выстрелов, точными попаданиями группа пехоты противника была уничтожена", - сказал он. По словам военнослужащего, в Запорожской области 152-миллиметровые САУ "Акация" работают по любым целям, уничтожая личный состав и бронетехнику ВСУ, укрепления, артиллерийские батареи и склады противника. "Преимущество самоходной установки в том, что она подвижная, после отстрела цели смена огневой позиции происходит буквально за минуты", - отметил наводчик.

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность