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Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.12.2024 (обновлено: 05:13 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032666.html
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области
САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:12:00+03:00
2024-12-19T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший наводчик установки с позывным "Малыш". "Получили данные объективного контроля от артиллерийской разведки и операторов дронов, навелись и сделали несколько выстрелов, точными попаданиями группа пехоты противника была уничтожена", - сказал он. По словам военнослужащего, в Запорожской области 152-миллиметровые САУ "Акация" работают по любым целям, уничтожая личный состав и бронетехнику ВСУ, укрепления, артиллерийские батареи и склады противника. "Преимущество самоходной установки в том, что она подвижная, после отстрела цели смена огневой позиции происходит буквально за минуты", - отметил наводчик.
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчет САУ "Акация" уничтожил группу пехоты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. САУ "Акация" российской 58-й армии группировки "Днепр" поразила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в заброшенной жилой застройке в Запорожской области.
Об этом сообщил журналистам старший наводчик установки с позывным "Малыш".
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
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"Получили данные объективного контроля от артиллерийской разведки и операторов дронов, навелись и сделали несколько выстрелов, точными попаданиями группа пехоты противника была уничтожена", - сказал он.
По словам военнослужащего, в Запорожской области 152-миллиметровые САУ "Акация" работают по любым целям, уничтожая личный состав и бронетехнику ВСУ, укрепления, артиллерийские батареи и склады противника. "Преимущество самоходной установки в том, что она подвижная, после отстрела цели смена огневой позиции происходит буквально за минуты", - отметил наводчик.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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