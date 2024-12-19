https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032512.html
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:10:00+03:00
2024-12-19T05:10:00+03:00
2024-12-19T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую технику ВСУ, в том числе группы кочующих минометов и гранатометные расчеты на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, кочующие минометы, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил в МО РФ. Уточняется, что разведчики группировки обнаружили движение боевой техники, кочующие минометы, расчеты АГС и группы военнослужащих ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам гаубиц Д-30. "С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц "Д-30" уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую технику ВСУ, в том числе группы кочующих минометов и гранатометные расчеты на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, кочующие минометы, расчеты АГС и живую силу ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил в МО РФ
.
Уточняется, что разведчики группировки обнаружили движение боевой техники, кочующие минометы, расчеты АГС и группы военнослужащих ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам гаубиц Д-30.
"С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - добавили в оборонном ведомстве.