https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032512.html

Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2024

Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке

Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:10:00+03:00

2024-12-19T05:10:00+03:00

2024-12-19T05:10:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую технику ВСУ, в том числе группы кочующих минометов и гранатометные расчеты на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, кочующие минометы, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил в МО РФ. Уточняется, что разведчики группировки обнаружили движение боевой техники, кочующие минометы, расчеты АГС и группы военнослужащих ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам гаубиц Д-30. "С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность