Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032512.html
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:10:00+03:00
2024-12-19T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085818_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_16531208e52f2e38988c135f538b59b5.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую технику ВСУ, в том числе группы кочующих минометов и гранатометные расчеты на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, кочующие минометы, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил в МО РФ. Уточняется, что разведчики группировки обнаружили движение боевой техники, кочующие минометы, расчеты АГС и группы военнослужащих ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам гаубиц Д-30. "С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd3225f3f4e13b33c50cf23c774e376d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском участке

Расчеты гаубиц "Д-30" уничтожили боевую технику ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили движущуюся на позиции боевую технику ВСУ, в том числе группы кочующих минометов и гранатометные расчеты на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, кочующие минометы, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил в МО РФ.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
05:06
Уточняется, что разведчики группировки обнаружили движение боевой техники, кочующие минометы, расчеты АГС и группы военнослужащих ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам гаубиц Д-30.
"С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - добавили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала