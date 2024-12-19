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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:06:00+03:00
2024-12-19T05:06:00+03:00
2024-12-19T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что были поражены блиндажи и огневые точки ВСУ в одной из лесополос, а также личный состав. Цели были обнаружены операторами БПЛА в ходе проведения аэроразведки.
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении