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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.12.2024
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05:06 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:06:00+03:00
2024-12-19T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что были поражены блиндажи и огневые точки ВСУ в одной из лесополос, а также личный состав. Цели были обнаружены операторами БПЛА в ходе проведения аэроразведки.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что были поражены блиндажи и огневые точки ВСУ в одной из лесополос, а также личный состав. Цели были обнаружены операторами БПЛА в ходе проведения аэроразведки.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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