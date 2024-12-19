https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990032113.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.12.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:06:00+03:00

2024-12-19T05:06:00+03:00

2024-12-19T05:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналисты в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что были поражены блиндажи и огневые точки ВСУ в одной из лесополос, а также личный состав. Цели были обнаружены операторами БПЛА в ходе проведения аэроразведки.

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность