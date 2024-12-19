Российские войска продвигаются в направлении Дзержинска и Красноармейска
Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Российские войска с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске, в районе Красноармейска и Димитрова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет. Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке", — сказал он.
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По словам Пушилина, большинство высоток в городе находятся под российским контролем.
Дзержинск (в 2016 году киевские власти переименовали город в Торецк) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
"Несмотря на то что противник активно использует FPV-дроны, минирование и все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы, наша армия продвигается вперед", — добавил глава ДНР.
Он отметил, что на Красноармейском направлении также идут ожесточенные бои.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО там проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Кроме того, он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
"Наши подразделения освободили поселок Заря. Также есть продвижение у самого Красноармейска и Димитрова. Растет наступательная активность наших подразделений на Краснолиманском направлении", — сказал Пушилин.
В начале недели глава ДНР рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам.
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