https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990027959.html

Российские войска продвигаются в направлении Дзержинска и Красноармейска

Российские войска продвигаются в направлении Дзержинска и Красноармейска - РИА Новости, 19.12.2024

Российские войска продвигаются в направлении Дзержинска и Красноармейска

Российские войска с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске, в районе Красноармейска и Димитрова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:37:00+03:00

2024-12-19T03:37:00+03:00

2024-12-19T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

димитров

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Российские войска с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске, в районе Красноармейска и Димитрова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет. Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке", — сказал он. По словам Пушилина, большинство высоток в городе находятся под российским контролем. "Несмотря на то что противник активно использует FPV-дроны, минирование и все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы, наша армия продвигается вперед", — добавил глава ДНР. Он отметил, что на Красноармейском направлении также идут ожесточенные бои."Наши подразделения освободили поселок Заря. Также есть продвижение у самого Красноармейска и Димитрова. Растет наступательная активность наших подразделений на Краснолиманском направлении", — сказал Пушилин.В начале недели глава ДНР рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам.

https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986753439.html

https://ria.ru/20241218/konflikt-1990013083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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димитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красноармейск, димитров, денис пушилин, безопасность