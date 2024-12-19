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Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом - РИА Новости, 19.12.2024
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16:50 19.12.2024 (обновлено: 17:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/soyuzniki-1990233188.html
Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом
Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом
Потери союзников по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны не сопоставимы с потерями советского народа, но Россия ценит их помощь в общей борьбе... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:50:00+03:00
2024-12-19T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потери союзников по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны не сопоставимы с потерями советского народа, но Россия ценит их помощь в общей борьбе с нацизмом, и уже рассчиталась за нее, сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Ранее Путин заявил, что будет рад видеть представителей стран-участниц антигитлеровской коалиции на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Участники этой коалиции внесли свой заметный вклад в победу над нацизмом: и Соединенные Штаты, и Великобритания с ее северными колониями. И там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем... Правда, их потери несопоставимы с потерями советского народа во время Великой Отечественной войны. У нас 27 миллионов, а там сколько? В США 500 тысяч погибло, в Великобритании и того меньше, там и 400 тысяч, по-моему, нет. Хотя в Первую мировую, по-моему, полтора миллиона они потеряли. Поэтому вклад в победу, конечно, разный. Но их участие дорогого стоило, хотя бы потому, что они были вместе с нами. Они нас поддерживали по "лэндлизу". Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по "лендлизу". Американцы с нас эту денежку сняли, понимаете? Несмотря на то, что столько лет прошло. Но мы, тем не менее, ценим вклад союзников в общую борьбу", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, великобритания, сша, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
В мире, Россия, Великобритания, США, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом

Путин: РФ ценит вклад союзников в борьбу с нацизмом, но уже рассчиталась за него

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потери союзников по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны не сопоставимы с потерями советского народа, но Россия ценит их помощь в общей борьбе с нацизмом, и уже рассчиталась за нее, сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Ранее Путин заявил, что будет рад видеть представителей стран-участниц антигитлеровской коалиции на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Участники этой коалиции внесли свой заметный вклад в победу над нацизмом: и Соединенные Штаты, и Великобритания с ее северными колониями. И там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем... Правда, их потери несопоставимы с потерями советского народа во время Великой Отечественной войны. У нас 27 миллионов, а там сколько? В США 500 тысяч погибло, в Великобритании и того меньше, там и 400 тысяч, по-моему, нет. Хотя в Первую мировую, по-моему, полтора миллиона они потеряли. Поэтому вклад в победу, конечно, разный. Но их участие дорогого стоило, хотя бы потому, что они были вместе с нами. Они нас поддерживали по "лэндлизу". Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по "лендлизу". Американцы с нас эту денежку сняли, понимаете? Несмотря на то, что столько лет прошло. Но мы, тем не менее, ценим вклад союзников в общую борьбу", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреРоссияВеликобританияСШАВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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