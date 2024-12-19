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Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом

Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался о вкладе союзников в общую борьбу с нацизмом

Потери союзников по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны не сопоставимы с потерями советского народа, но Россия ценит их помощь в общей борьбе... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:50:00+03:00

2024-12-19T16:50:00+03:00

2024-12-19T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потери союзников по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны не сопоставимы с потерями советского народа, но Россия ценит их помощь в общей борьбе с нацизмом, и уже рассчиталась за нее, сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Ранее Путин заявил, что будет рад видеть представителей стран-участниц антигитлеровской коалиции на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Участники этой коалиции внесли свой заметный вклад в победу над нацизмом: и Соединенные Штаты, и Великобритания с ее северными колониями. И там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем... Правда, их потери несопоставимы с потерями советского народа во время Великой Отечественной войны. У нас 27 миллионов, а там сколько? В США 500 тысяч погибло, в Великобритании и того меньше, там и 400 тысяч, по-моему, нет. Хотя в Первую мировую, по-моему, полтора миллиона они потеряли. Поэтому вклад в победу, конечно, разный. Но их участие дорогого стоило, хотя бы потому, что они были вместе с нами. Они нас поддерживали по "лэндлизу". Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по "лендлизу". Американцы с нас эту денежку сняли, понимаете? Несмотря на то, что столько лет прошло. Но мы, тем не менее, ценим вклад союзников в общую борьбу", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, великобритания, сша, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024