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Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России - РИА Новости, 19.12.2024
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16:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/slutskij-1990216122.html
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России - РИА Новости, 19.12.2024
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:59:00+03:00
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россия
донбасс
новороссия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. "Сразу после Нового года буду в наших новых регионах, которые уже не новые, собственно. Новые, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, может быть, добавятся в будущем году, этого тоже не могу исключать. Что касается Донбасса и Новороссии - они навсегда на политической карте мира в составе России, и с коллегами будем там сразу... после Нового года", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20241213/slutskij-1989061647.html
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россия, донбасс, новороссия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Россия, Донбасс, Новороссия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России

Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России.
"Сразу после Нового года буду в наших новых регионах, которые уже не новые, собственно. Новые, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, может быть, добавятся в будущем году, этого тоже не могу исключать. Что касается Донбасса и Новороссии - они навсегда на политической карте мира в составе России, и с коллегами будем там сразу... после Нового года", - сказал Слуцкий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
13 декабря, 14:21
 
РоссияДонбассНовороссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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