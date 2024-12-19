https://ria.ru/20241219/slutskij-1990216122.html
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России - РИА Новости, 19.12.2024
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:59:00+03:00
2024-12-19T16:59:00+03:00
2024-12-19T16:59:00+03:00
россия
донбасс
новороссия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. "Сразу после Нового года буду в наших новых регионах, которые уже не новые, собственно. Новые, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, может быть, добавятся в будущем году, этого тоже не могу исключать. Что касается Донбасса и Новороссии - они навсегда на политической карте мира в составе России, и с коллегами будем там сразу... после Нового года", - сказал Слуцкий.
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россия, донбасс, новороссия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Россия, Донбасс, Новороссия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России
Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы РФ