https://ria.ru/20241219/slutskij-1990216122.html

Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России

Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России - РИА Новости, 19.12.2024

Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:59:00+03:00

2024-12-19T16:59:00+03:00

2024-12-19T16:59:00+03:00

россия

донбасс

новороссия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после Нового года отправится в новые регионы России. "Сразу после Нового года буду в наших новых регионах, которые уже не новые, собственно. Новые, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, может быть, добавятся в будущем году, этого тоже не могу исключать. Что касается Донбасса и Новороссии - они навсегда на политической карте мира в составе России, и с коллегами будем там сразу... после Нового года", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20241213/slutskij-1989061647.html

россия

донбасс

новороссия

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россия, донбасс, новороссия, леонид слуцкий (политик), лдпр